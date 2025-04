Hemoglobina jest białkiem znajdującym się w obrębie krwinek czerwonych. Jej funkcją jest przenoszenie tlenu. Stężenie hemoglobiny musi być prawidłowe, aby tlen był dostarczany do tkanek w odpowiedniej ilości.

W normalnych warunkach niewielka część hemoglobiny wiąże się z glukozą i w tej formie występuje w erytrocycie. Im stężenie glukozy jest większe, tym wyższe jest stężenie hemoglobiny glikowanej.

Poziom hemoglobiny glikowanej odwzorowuje stężenia glukozy we krwi w okresie od 4. tygodni do 3. miesięcy. Jest to czas przeżycia pojedynczej krwinki czerwonej (krwinki czerwone giną po około 120 dniach, przez co niemożliwe jest odniesienie wyniku do dłuższego okresu). Oznacza to, że białko to jest dobrym wskaźnikiem kontroli cukrzycy.

Na czym polega badanie?

Amerykańskie zalecenia mówią, iż badania poziomu hemoglobiny glikowanej u cukrzyków powinno się wykonywać 2 razy w roku.

Badanie polega na pobraniu krwi. Próbka zostaje następnie przekazana do laboratorium, a wynik trafia do pacjenta po maksymalnie kilku dniach. Odzwierciedla on poziom średniego stężenia glukozy w przeciągu ostatnich tygodni.

Nieprawidłowy wynik i co dalej?

U zdrowego człowieka wartości hemoglobiny glikowanej powinny być utrzymane w zakresie wartości 4%-5,9%. U cukrzyków natomiast stężenie powinno być niższe niż 6,5% lub 7% . Docelową wartość u każdego pacjenta lekarz dobiera indywidualnie.

Co mówi nam ta wartość?

Celem leczenia cukrzycy jest uniknięcie hiper- i hipoglikemii i utrzymywaniu stężenia glukozy w ściśle określonych granicach.

W dłuższej perspektywie chcemy uniknąć hiperglikemii, która zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu czy neuropatii (zaburzeń czynności nerwów).

Przy niskim stężeniu glukozy objawy pojawiają się bardzo szybko. Zawroty głowy czy utrata przytomności to niektóre z nich. Do obniżonego stężenia glukozy we krwi pacjenci mogą się częściowo przystosować. Niestety jeśli stężenia glukozy bardzo się wahają, może dochodzić do uśrednienia stężenia hemoglobiny glikowanej.

Co wpływa na wynik?

Na stężenie hemoglobiny glikowanej wpływa wiele czynników. Zmienia się ona w związku ze zmianami stężenia hemoglobiny we krwi. Przykładem mogą być: utrata krwi, anemia czy przetoczenie krwi. Dlatego lekarz przed interpretacją wyników musi wziąć pod uwagę wszystkie czynniki.

