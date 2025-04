Do nowoczesnych rozwiązań w leczeniu cukrzycy zdecydowanie należy model przyjmowania insuliny, który pozwala regulować gospodarkę węglowodanową niemal jak w naturze. Do najlepszych rozwiązań należy pompa insulinowa, która oprócz regulacji glikemii około posiłkowej zapewnia niezbędne wydzielanie podstawowe. U osób o unormowanym trybie życia i poddających się zaleceniom terapia taka może w rewelacyjny sposób obniżać stężenie glukozy we krwi zapobiegając powikłaniom.

Transplantacja trzustki w leczeniu cukrzycy

W cukrzycy typu pierwszego, związanej ze zmniejszonym wydzielaniem insuliny, już od kilkudziesięciu lat stosuje się przeszczepianie wysepek trzustkowych, trzustki oraz trzustki z nerkami w zależności od wskazań, o których mowa jest poniżej. W przypadku cukrzycy typu drugiego, której przyczyną jest nieprawidłowe wykorzystywanie insuliny przez organizm, nie jest ono dobrym rozwiązaniem i nie zapewnia skutecznej kontroli.

Cukrzyca typu 1 groźniejsza od typu 2?

Decyzja o przeszczepieniu trzustki

Transplantacja – brzmi poważnie. Jednak operacja taka może przynieść niezliczone korzyści dla osoby cierpiącej na cukrzycę typu pierwszego. Normalizacja poziomu glikemii oraz zapobieganie przewlekłym powikłaniom cukrzycy są niezmiernie istotne, szczególnie dla osób młodych.

Nowa trzustka

Samą trzustkę lub wysepki trzustkowe przeszczepia się w cukrzycy typu pierwszego, gdy zmiany w innych narządach nie są znacznie zaawansowane. Wahania glikemii są jednak znaczne i trudno jest je przewidzieć, powodują zaburzenie w zakresie normalnego funkcjonowania. Również problemy natury psychologicznej w zakresie stosowania terapii insulinowej mogą być wskazaniami do przeszczepienia trzustki.

Gdy niedomagają również nerki

Kiedy cukrzycy towarzyszy zaawansowana choroba nerek na tle mikroangiopatii cukrzycowej, lekarz rozważy zastosowanie transplantacji trzustki razem z nerkami. Taki zabieg przeprowadzić można jednoczasowo lub odraczając w czasie przeszczepienie trzustki. Postępowanie to jest szczególnie korzystne u chorych leczonych dializami.

Na co trzeba uważać?

Skutki uboczne po przeszczepieniu trzustki mogą być znacznie, dotyczą one jednak głównie chorych z poważnymi powikłaniami cukrzycy. Obejmują one tworzenie się zatorów, krwawienie, infekcje, hiperglikemię oraz ostatecznie niewydolność i odrzucenie przeszczepionego narządu. Dodatkowymi działaniami niekorzystnymi sumującymi się z poprzednimi, mogą być działania leków zmniejszających ryzyko odrzucenia przeszczepu.

Styl życia po transplantacji

Stosuj leczenie według zaleceń. Niezmiernie istotna jest odpowiednia diety odpowiedniej dla cukrzyków oraz układ ćwiczeń fizycznych. Twoje leczenie musi być prowadzone pod okiem doświadczonego lekarza, nie zapominaj o umówionych wizytach. Oprócz zdrowia fizycznego zadbaj również o zdrowie psychiczne i intelektualne, korzystając z różnych form aktywności, które już teraz stoją przed Tobą otworem.

