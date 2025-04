RTG zatok to bezpieczne badanie diagnozujące rozmaite choroby i nieprawidłowości w obrębie zatok. Skierowanie na nie możemy dostać zarówno od lekarza internisty, jak i laryngologa czy stomatologa. Na czym polega to badanie, co wykrywa i jak się do niego przygotować?

Czy RTG wykonuje się w przypadku zapalenia zatok?



Badanie rentgenowskie (RTG, prześwietlenie rentgenowskie) to jedno z pierwszych badań, które wykonuje się w przypadku podejrzenia chorób zatok.

Wśród nich najczęstszą jest zapalenie zatok – choroba błony śluzowej jednej lub kilku zatok przynosowych. Jego objawami są: bóle, niedrożność i uczucie ucisku zatok, obrzęk, ból głowy, katar oraz gorączka. Stany zapalne zatok mogą mieć podłoże alergiczne, grzybicze, wirusowe, bakteryjne, związane z zapyleniem środowiska pracy i paleniem tytoniu.

Polecenie wykonania RTG zatok możemy też dostać w przypadku rozmaitych urazów tej części ciała, polipów, a nawet zmian nowotworowych.

RTG zatok – co pokazuje?



Zdjęcie rentgenowskie zatok wykonuje się, by uwidocznić pogrubienia błon śluzowych zatok, zmiany polipowe, zatkania ujść zatok czy obecność płynu w ich obrębie.

RTG zatok jest przydatne w przypadku chorych zatok przynosowych, czołowych i szczękowych m.in.:

do diagnozowania urazów zatok przynosowych (w tym skrzywionej przegrody),

w ostrych stanach zapalnych,

by zlokalizować w nich ciała obce,

przed leczeniem chirurgicznym zatok przynosowych,

do diagnozowania zmian nowotworowych zatok.

RTG zatok często zastępuje się tomografią komputerową zatok, która jest bardziej dokładna. Wciąż jednak zdjęcia rentgenowskie są najczęściej wykorzystywaną techniką obrazowania w diagnostyce układu kostnego.

Na czym polega RTG zatok?



Rentgen zatok jest badaniem bezbolesnym i nieinwazyjnym, które trwa kilka minut. Nie trzeba się do niego przygotowywać. Polega na wykonaniu zdjęcia RTG twarzy, podczas którego wykorzystywane są promienie rentgenowskie.

W czasie badania wykonuje się obrazowanie w różnych ułożeniach głowy. Najczęstsze projekcje to:

projekcja podstawy czaszki obejmująca zatokę klinową;

projekcja boczna obejmująca zatokę klinową i czołową;

projekcja Watersa (potyliczno-bródkowa) obejmująca zatokę szczękową i sitowie przednie;

projekcja Caldwella (potyliczno-czołowa) obejmująca zatokę czołową oraz sitowie tylne.

Warto dodać, że dawka promieniowania jest w trakcie badania niewielka i nie zagraża zdrowiu badanego. Jednakże RTG nie powinny być poddawane kobiety w ciąży, ponieważ promieniowanie może prowadzić do uszkodzenia płodu!

