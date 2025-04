Pośród moich znajomych – a nie są to wcale ludzie podeszłym wieku – coraz więcej osób lekarze przepisują leki na obniżenie poziomu cholesterolu. Co ciekawe, nie u wszystkich wyniki wskazują na jakieś wyjątkowo mocne przekroczenie normy. Co zatem sprawia, że muszą zmieniać swój styl życia, a nawet sięgać po farmaceutyki? To fakt, że moi znajomi znaleźli się w grupie podwyższonego ryzyka sercowo–naczyniowego. Tym samym są bardziej niż inni narażeni np. na zawał serca czy udar mózgu. A jak jest w Twoim przypadku?

Dla większości ludzi normy to:

cholesterol całkowity poniżej 190 mg/dl (lub mniej niż 5 mmol/)

LDL (zły cholesterol) poniżej 115 mg/dl (lub mniej niż 3 mmol/l) HDL – kobiety ponad 45 mg/dl (lub ponad 1,2 mmol/l), mężczyźni więcej niż 40 mg/dl (lub od 1 mmol/l)

triglicerydy poniżej 150 (lub mniej niż 1,7 mmol/l)

Jednak wśród osób należących do grupy podwyższonego ryzyka sercowo–naczyniowego lekarze radzą utrzymać cholesterol na niższym poziomie.

W tym przypadku zalecane limity to:

cholesterol całkowity poniżej 175 mg/dl (lub mniej niż 4.5 mmol/l)

LDL (tzw. zły cholesterol) poniżej 100 mg/dl (lub mniej niż 2,5mmol/l)

trójglicerydy i HDL - na poziomie takim jak u osób bez obciążeń.

Co konkretnie sprawia, że trzeba jeszcze bardziej niż normalnie trzymać cholesterol w ryzach?

Czynników jest wiele, dalej znajdziesz najważniejsze z nich. Każdy podnosi sercowe ryzyko, kumulacja zaś kilku sprawia, że problemy z krążeniem są niemal pewne. Mając to na uwadze warto zacząć działać, bo choć nie mamy wpływu na starzenie się organizmu czy predyspozycje dziedziczne, pozostałe punkty ryzyka fundujemy sobie na własne życzenie.

1. Za duży obwód pasa

Jeśli przekracza 80 cm (94 cm w wypadku mężczyzn), powinnaś schudnąć, bo gromadząca się na brzuchu tkanka tłuszczowa podwyższa ryzyko kłopotów z układem krążenia i to na kilka sposobów. Otyłość brzuszna zwykle wiąże się także z nadmiarem trójglicerydów (kolejnych obok cholesterolu lipidów, które w nadmiarze podnoszą ryzyko choroby wieńcowej). Poza tym każda nadwaga zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 czy wystąpienie zespołu metabolicznego.

2. Cukrzyca

Prawidłowy poziom glukozy na czczo to 70–99 mg/dl krwi. Potwierdzony minimum 2 razy wynik od 126 mg/dl lub wyższy świadczy już o cukrzycy. Ta zaś uszkadza naczynia krwionośne i zwiększa ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca oraz zawału.

3. Palenie papierosów

Substancje obecne w dymie papierosowym przyczyniają się do pogorszenia kondycji naczyń krwionośnych (zawężają się one i tracą elastyczność) w efekcie nasilając tendencję do nadciśnienia, miażdżycy i choroby zakrzepowo-zatorowej. Obecny w dymie tlenek węgla prowadzi do stopniowego niedotlenienia organizmu, pogarszając tym samym także kondycję serca. Nikotyna zaś podnosi ciśnienie krwi i tętno.

Palenie upośledza także działanie leków np. na nadciśnienie – tym samym terapia staje się mniej skuteczna.

Wniosek? Naprawdę warto zerwać z nałogiem (tym bardziej, że w ciągu kilku lat ryzyko sercowe cofnie się do poziomu takiego, jak u osób niepalących).

4. Skłonności dziedziczne

Wśród najbliższych (czyli dziadków, rodziców i rodzeństwa) warto przeprowadzić medyczny wywiad. Jeżeli u kogoś z nich stwierdzono :

zaburzenia lipidowe takie jak np. hipercholesterlemia (czyli za duży poziom cholesterolu), hipertrójglicerydemia (nadmiar trójglicerydów) lub hiperlipidemia (nadwyżka zarówno cholesterolu jak i trójglicerydów);

nadciśnienie tętnicze;

choroby układu krążenia (zawał serca, choroba wieńcowa, miażdżyca itp).

Jeżeli problemy takie występują w bliskiej rodzinie, trzeba szczególnie sumiennie przestrzegać badań kontrolnych i zmienić styl życia tak, by ograniczyć ewentualne inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego.

5. Wiek

Pozornie w tym temacie gorzej wypadają mężczyźni, u nich o podwyższonym ryzyku sercowym mówimy już od 45 roku życia. Nas do menopauzy chronią przed tym estrogeny (średnio do 55 roku życia). Później jednak, gdy poziom tych hormonów spada, w galopującym tempie doganiamy z sercowymi problemami mężczyzn (ok. 65 roku życia statystyki zawałów dla obu płci się wyrównują). Nie ma zatem co czekać na rozwój wypadków, trzeba działać już teraz.

Ważne dla osób z już stwierdzoną stwierdzoną cukrzycą, miażdżycą lub innymi chorobami układu krążenia normy cholesterolu są jeszcze bardziej wyśrubowane:

cholesterol całkowity poniżej 175 mg/dl (lub mniej niż 4,5 mmol/l)

LDL (tzw. zły cholesterol) poniżej 70 mg/dl (lub mniej niż 1,5 mmol/l)

