Leukocyty to krwinki białe będące elementami morfotycznymi krwi. Są prawie bezbarwne i występują mniej licznie niż erytrocyty, czyli krwinki czerwone. Zadaniem leukocytów jest ochrona organizmu przed patogenami, na przykład wirusami i bakteriami (szukają one szkodliwych drobnoustrojów i niszczą je). O czym świadczy ich nadmiar lub niedobór we krwi? Jakie są normy leukocytów?

Leukocyty – jaka jest norma?



Norma leukocytów u kobiet i mężczyzn to 4,0 - 10,8 x 109/l. Ich podwyższona lub obniżona ilość może świadczyć o rozmaitych problemach zdrowotnych. Czasem też może zależeć od zażywanych leków.

Warto dodać, że na jeden leukocyt przypada aż 600 czerwonych krwinek. Białe krwinki są magazynowane w śledzionie, węzłach chłonnych i szpiku kostnym.

Podwyższone leukocyty



Podwyższony poziom leukocytów może świadczyć o:

mocznicy,

stanach zapalnych w organizmie,

zakażeniach (grzybiczym, wirusowym, bakteryjnym, pierwotniakowym),

uszkodzeniach tkanek,

chorobach nowotworowych,

działaniu adrenaliny i hormonów steroidowych.

Niski poziom leukocytów



Leukocyty poniżej normy to leukopenia.

Obniżony poziom leukocytów może wskazywać na leukocytozę spowodowaną wzrostem jednego lub kilku rodzajów leukocytów. Spadek leukocytów może się też wiązać z:

chorobami wirusowymi, takimi jak HIV, odra, ospa wietrzna czy różyczka, a także grypa,

chorobami szpiku kostnego,

przerzutami nowotworowymi do szpiku kostnego,

hipoplazją szpiku,

wstrząsem anafilaktycznym,

aplazją.

Leukocyty w moczu



W prawidłowych wynikach badań w moczu powinna się znajdować niewielka liczba leukocytów. Odchylenia od prawidłowych wartości nazywamy leukocyturią, a jeśli w moczu jest tak dużo leukocytów, że jest on mętny lub zmienia zabarwienie – ropomoczem.

Leukocyturia może wskazywać na:

ostre i przewlekłe zakażenie układu moczowego,

bakteriomocz,

śródmiąższowe zapalenie nerek,

kłębuszkowe zapalenie nerek,

martwicę brodawek nerkowych,

torbielowatość nerek,

kamicę układu moczowego,

gruźlicę układu moczowego.

Większa ilość leukocytów w moczu może też być związana z odwodnieniem, niewydolnością serca i zmianą zapalną narządów. Może się też pojawić ze względu na gorączkę lub znaczny wysiłek fizyczny.

Leukocyty w moczu w ciąży



Jeśli liczba leukocytów w moczu u ciężarnej jest podwyższona, prawdopodobnie świadczy to o zapaleniu dróg moczowych, na które ciężarne panie są szczególnie narażone. Może się ono przerodzić w zapalenie dróg rodnych, które jest niebezpieczne dla płodu. Taki stan trzeba skonsultować z ginekologiem i leczyć.

