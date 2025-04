Pregnabit to urządzenie dla ciężarnych, z którego dane przekazywane są do Centrum Monitoringu teleKTG. Tam wyniki non-stop obserwuje personel medyczny, który reaguje w razie potrzeby – jeśli sytuacja tego wymaga, wysyła też karetkę.

Patrycja Wizińska-Socha, doktor nauk medycznych, jest współzałożycielką i prezesem firmy Nestmedic, która opracowała Pregnabit – przenośne urządzenie pomiarowe pozwalające na bezpieczne i wiarygodne monitorowanie akcji serca płodu, tętna mamy oraz zapis czynności skurczowej mięśnia macicy. Zebrane przez urządzenie dane przekazywane są bezprzewodowo do Centrum Monitoringu teleKTG, obsługiwanego przez wykwalifikowany personel medyczny i działającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Jeśli coś będzie nie tak, lekarze podejmują odpowiednie akcje. Jeśli wszystko jest dobrze, ciężarna otrzymuje odpowiedniego SMS-a z informacją. Do swoich wyników badań ma też cały czas dostęp poprzez platformę internetową (z dowolnego miejsca na świecie).

Tego typu stała, zdalna opieka może się okazać szczególnie istotna przy monitoringu ciąż poprzedzonych problemami z zapłodnieniem lub zastosowaniem metody in vitro oraz u kobiet w ciąży, które wcześniej doświadczyły poronień oraz powikłań.

Pregnabit ma być na wyposażeniu lekarzy i położnych, którzy będą mogli udostępniać go swoim pacjentkom do domu.

Każdej minuty na całym świecie rodzi się 250 dzieci. Wciąż zbyt wiele z nich umiera z powodu niedostatecznej opieki prenatalnej i diagnostyki. Sama byłam kiedyś świadkiem takiej sytuacji, co sprawiło, że zainteresowałam się tą tematyką i postanowiłam zrobić, co w mojej mocy, aby podnieść komfort i bezpieczeństwo mam i nienarodzonych jeszcze dzieci. Uznałam, że to niedopuszczalne, że w czasach rozwoju technologii mobilnych, Internetu czy platform chmurowych ciężarne mamy wciąż muszą jechać do przychodni czy szpitala, aby zrobić KTG. Tak powstał Pregnabit

– tłumaczy Patrycja Wizińska-Socha.