Kiedy dziecko powinno oddać mocz do analizy?



Do wykonania analizy moczu u małego dziecka powinny skłonić nas podejrzenia stanu zapalnego pęcherza i cewki moczowej. Może o nim świadczyć inne zabarwienie moczu (brązowe lub czerwone – z powodu obecności krwi) oraz jego ostry, nieprzyjemny zapach. Chore niemowlę wprawdzie nie powie nam, że coś mu dolega, ale takie objawy jak utrata apetytu, płacz, rozdrażnienie, a także wymioty, biegunka czy gorączka powinny być dla nas sygnałem, że warto udać się z malcem do specjalisty.

U starszego dziecka objawami wskazującymi na zapalenie pęcherza i cewki moczowej wskazują między innymi:

częstsze oddawanie moczu,

kłopoty z oddawaniem moczu: pieczenie, ból, niemożność wysiusiania się,

gorączka,

ból w dole brzucha.

Pamiętajmy, że stan zapalny cewki i pęcherza może – gdy nie jest leczony – rozszerzyć się na moczowody i nerki!

Co ciekawe, zapalenie układu moczowego częściej pojawia się u dziewczynek – powodem jest żeńska budowa anatomiczna: cewka moczowa u kobiet jest bowiem krótsza niż u mężczyzn i znajduje się bliżej odbytu.

Badanie moczu może także zlecić pediatra w innych sytuacjach – gdy coś go zaniepokoi – lub też możemy wykonać je bez skierowania (odpłatnie).

Jak pobrać niemowlakowi mocz do analizy?



Do pobrania moczu u niemowlaka przyda się woreczek, który przykleja się do krocza niemowlaka. Kupimy go w aptece. Do wyboru mamy woreczek uniwersalny, dla dziewczynek lub chłopców. Nie jest on jednak jałowy – jeśli więc lekarz zleci wykonanie posiewu moczu, musimy skorzystać ze specjalnego słoiczka.

Zanim pobierzemy mocz u dziewczynki, należy przetrzeć jej wargi sromowe rivanolem i jałowymi gazikami.

Mocz najlepiej pobrać rano. Krocze dziecka przemywamy ciepłą wodą pod bieżącym strumieniem i myjemy łagodnym mydłem. U dziewczynki ruchem od przodu do tyłu należy wymyć wargi sromowe, u chłopca – umyć żołądź.

Na osuszoną skórę przyklejamy woreczek zgodnie z instrukcją obsługi i sprawdzamy, czy nie odstaje. Następnie luźno zakładamy pieluchę i ubieramy dziecko. Gdy malec już się wysiusia, delikatnie odklejamy woreczek od góry do dołu i zaklejamy. Mocz możemy kilka godzin trzymać w lodówce, ale najlepiej od razu zawieźć go do laboratorium.

Skóra niemowlęcia po odklejeniu woreczka może być podrażniona – warto posmarować ją maścią ochronną.

