Osoby, które przed 1992 rokiem przeszły transfuzję krwi, były chociaż trzy razy w życiu hospitalizowane, przechodziły kiedyś zabiegi medyczne, stomatologiczne, chirurgiczne czy kosmetyczne niesterylnym sprzętem lub przyjmowały drogą dożylną substancje odurzające, mogą być w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem HCV, które wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C. Właśnie wystartowała kampania, w ramach której w wybranych punktach diagnostycznych w całej Polsce można wykonać bezpłatnie testy wykrywające przeciwciała anty-HCV.

Jak żyć z WZW C?

Czym jest WZW typu C?



Zakażenie HCV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW typu C) przewlekłą, zapalną chorobę wątroby. Z czasem może ona powodować całkowite zniszczenie tego narządu (marskość, niewydolność, raka wątrobowokomórkowego).

Szacuje się, że w Polsce jest ponad 230,000 osób zakażonych HCV, jednak dotychczas tylko ok. 30,000 z nich wie o swoim zakażeniu.

W zdecydowanej większości pacjenci zakażeni HCV na etapie przewlekłego zapalenia wątroby, czyli przez wiele lat, nie mają żadnych objawów. Musimy ich szukać czynnie, czyli wykonywać testy anty-HCV, ponieważ inne, dodatkowe badania, nie są w stanie nam zasugerować, że pacjent jest zakażony HCV

– zwraca uwagę prof. dr hab. n med. Anna Piekarska.

Gdzie wykonać darmowe badanie?



Kampania „Pamiętasz te czasy?” przypomina o tym, jak groźne jest WZW typu C. W ramach akcji dostępnych będzie 15 000 bezpłatnych testów wykrywających przeciwciała anty-HCV. Można je wykonać od 21 listopada do 15 grudnia br. w ponad 100 wybranych Punktach Pobrań sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA w całej Polsce. Badanie takie pozwala sprawdzić, czy kiedykolwiek mieliśmy kontakt z tym wirusem.

fot. kampania "Pamiętasz te czasy?"

W przypadku wykrycia we krwi przeciwciał, należy skontaktować się z lekarzem specjalizującym się w chorobach wątroby, który powinien zlecić wykonanie badania potwierdzającego obecność we krwi materiału genetycznego wirusa (HCV RNA). Dopiero dodatni wynik tego badania, tzn. stwierdzenie obecności HCV RNA we krwi, wskazuje na obecność wirusa w naszym organizmie. Jeśli obecność HCV RNA utrzymuje się po 6 miesiącach od zakażenia (ekspozycji na wirusa), wskazuje to na występowanie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C. Test HCV RNA pozwala na wykrycie wirusa już po około 2 tygodniach od momentu zakażenia

W znalezieniu punktów, w których można wykonać badanie, pomoże mapa placówek zamieszczona na stronie internetowej kampanii www.pamietaszteczasy.pl. Strona kampanii to również kompendium wiedzy na temat wirusa, wirusowego zapalenia wątroby typu C (tzw. WZW typu C), dróg zakażeń i grup podwyższonego ryzyka zakażenia HCV. Na stronie każdy może wypełnić krótki kwestionariusz i sprawdzić, czy znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia HCV.

Jak można się zarazić WZW C?