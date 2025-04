Lekarze podejrzewają, że 730 tysięcy Polaków jest zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C (w skrócie HCV). Ale tylko nieliczni mają taką pewność, bo reszta nie zrobiła w tym kierunku żadnych badań. Ty także? Zatem koniecznie przeczytaj ten tekst!

Wirusowe zapalenie wątroby - co to takiego?

Wirusy zapalenia wątroby występują w kilu odmianach. Najczęściej mamy do czynienia z typami, A, B i C. Przed dwoma pierwszymi chroni skutecznie szczepionka. Na wirusa typu C jednak takiej broni jeszcze nie wynaleziono. Dlatego tak ważne jest, by unikać sytuacji, które mogą prowadzić do zarażenia. A w razie wykrycia infekcji szybko rozpocząć leczenie.

Pamiętaj! Wirus typu C nawet przez kilkadziesiąt lat może nie dawać żadnych objawów, ale przewlekła, nieleczona infekcja potrafi prowadzić do marskości wątroby czy rozwoju raka.

Wirusowe zapalenie wątroby - jak można zarazić się wirusem HCV

HCV roznosi się przez krew. Do infekcji dochodzi, gdy skażona wirusem krew zostanie wstrzyknięta, albo wniknie przez uszkodzoną skórę czy błony śluzowe. Może się tak stać podczas:

współżycia bez prezerwatywy;

zabiegów u fryzjera lub kosmetyczki, w salonie tatuażu, w gabinecie stomatologicznym, a także w szpitalu – gdy zostaną użyte źle wysterylizowane narzędzia.

Pamiętaj! Zarażenie może być też wynikiem transfuzji lub przyjmowania preparatów krwiopochodnych sprzed 1993 roku. Wtedy bowiem nie kontrolowano jeszcze pod kątem HCV krwi wykorzystywanej do zabiegów.

Wirusowe zapalenie wątroby - kiedy pora na badania?

U większości osób infekcja rozwija się skrycie przez 5–20 lat. Ale gdy choroba się w końcu ujawni, może być za późno na jej leczenie. By do tego nie dopuścić, warto wykryć HCV, na jak najwcześniejszym etapie. W tym celu sprawdza się krew na obecność przeciwciał HCV (ze skierowaniem bezpłatnie, prywatnie ok. 30–40 zł). W razie stwierdzenia przeciwciał, robi się kolejne badania, by ustalić, czy taki wynik jest jedynie „pamiątką” po infekcji, którą organizm sam zwalczył, czy jednak świadczy o chorobie.

Pamiętaj! By dowiedzieć się więcej o HCV, zajrzyj na www.prometeusze.pl lub www.wzwc.pl (tu także informacje o tym, gdzie możesz za darmo skontrolować krew bez skierowania).

Wirusowe zapalenie wątroby - gdy wynik badania jest niejasny

Zdarza się, że w laboratorium ktoś się pomyli i badanie należy powtórzyć (jeśli tak się stało, a robiłaś test prywatnie, nie powinnaś płacić za kolejny). Inny powód przekłamanego wyniku to źle pobrana próbka – aby uniknąć takiej sytuacji, dzień przed pobraniem moczu bądź na normalnej, nieprzesłodzonej diecie. Rano umyj okolice intymne, zrób część siusiu i dopiero złap próbkę z tzw. środkowego strumienia. Pamiętaj, że pojemnik musi być czysty (nie dotykaj jego wnętrza!) i trzeba go w ciągu 4 godzin dostarczyć do laboratorium.