Jak można się zakazić?

Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało wykryte w 1989 roku. Od tamtej pory prowadzone są działania mające na celu edukację w zakresie profilaktyki WZW C. Niemniej jednak statystyki z raportu GfK Polonia pokazują, że 32% Polaków nigdy nie słyszało o wirusie HCV. Jedynie 6% ogółu respondentów spontanicznie skojarzyło skrót HCV

z wirusem czy też chorobą wątroby. Zaledwie 8% zakażonych Polaków wie o obecności wirusa w swoim organizmie.

Z badania wynika również, że o wiele większą świadomość WZW C posiadają osoby lepiej wykształcone. Statystyki te powinny budzić społeczny niepokój – wiedza Polaków na temat wirusa jest porażająco niska. Wiele osób myśli, że ten problem dotyczy jedynie osób przyjmujących narkotyki dożylnie lub donosowo i nie zdaje sobie sprawy, że wirusem można zakazić się chociażby podczas wizyty w salonie kosmetycznym czy w studiu tatuażu – jeżeli sprzęt wykorzystany podczas zabiegu uprzednio miał kontakt z zakażoną krwią i nie został odpowiednio zdezynfekowany/wysterylizowany.

Kto może być zakażony?

Na zakażenie szczególnie narażone są między innymi osoby, które przed rokiem 1992 otrzymały transfuzję krwi lub produkty krwiopochodne. Co więcej, bardzo prawdopodobne jest, że osoby te nadal nie wiedzą o zakażeniu – WZW C może przebiegać bezobjawowo nawet przez 20 lat. Jeżeli istnieje podejrzenie, że mogło dojść do zakażenia, to należy wykonać oznaczenie przeciwciał anty HCV – pozytywny wynik testu oznacza, że organizm zetknął się z wirusem i aby być pewnym czy wirus nadal jest aktywny i się namnaża, konieczne jest wykonanie testu HCV RNA, który ostatecznie potwierdza chorobę.

Jeśli test HCV RNA wykaże aktywne zakażenie, należy z lekarzem prowadzącym ustalić wskazania do leczenia. Obecnie w stacjach krwiodawstwa testy na obecność wirusa HCV przeprowadza się obowiązkowo, ale w innych przypadkach badanie to nie znajduje się podstawowym koszyku świadczeń zdrowotnych. Indywidualnie test można wykonać po otrzymaniu skierowania od lekarza specjalisty lub prywatnie w cenie od 30-60 złotych.

Czy istnieje szczepienie przeciwko WZW C?

Kolejne dane pokazują, że 61% osób, które słyszały o HCV uważa, że istnieje szczepionka chroniąca przed wirusem – w tej grupie ponad 20 % ankietowanych zadeklarowało, że zaszczepili się przeciwko WZW C. Jest to mylne przekonanie, związane zapewne z istnieniem szczepionki przeciwko wirusom typu A i B. Przeciwko HCV nie można się zaszczepić, ponieważ dotychczas badaczom nie udało się wynaleźć skutecznej szczepionki.

Do czego prowadzi nieleczone WZW C?

Niestety nieleczone WZW C może prowadzić do marskości wątroby, a w skrajnym przypadku również do nowotworu wątroby i zgonu.

W sytuacji, kiedy brakuje szczepionki zapobiegającej zakażeniu, jedynym rozwiązaniem jest unikanie sytuacji ryzykownych oraz stosowanie właściwych procedur sterylizacji narzędzi chirurgicznych, używanie sprzętu jednorazowego w trakcie drobnych zabiegów medycznych, sterylizacji narzędzi kosmetycznych, maszynek do tatuowania.

W Polsce zakażonych wirusem HCV może być nawet ponad 700 000 osób – dlatego tak ważne jest prowadzenie działań profilaktycznych, które nie tylko mogą zmniejszyć liczbę zakażeń, ale niwelują stygmatyzację osób zakażonych.

W związku z tym Fundacja Urszuli Jaworskiej rozpoczęła kampanię "Obudź się, póki wirus HCV drzemie", której celem jest budowanie świadomości na temat WZW C w Polsce. W ramach projektu uruchomiono serwis www.akademiawzwc.pl oraz prowadzone są liczne działania edukacyjne na portalach społecznościowych – profil „Pan Wątroba” na Facebooku i na Twitterze. Istotnym elementem kampanii jest apel MAM PRAWO WIEDZIEĆ, pod którym może podpisać się każdy Internauta, a który to apel kierowany jest do władz RP. W treści tego interaktywnego apelu zawarte są postulaty dotyczące potrzeby podjęcia natychmiastowych działań m.in. przez rząd, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Działanie te obejmują kwestie zmian procedur medycznych, wprowadzenia obowiązkowych badań na obecność HCV oraz przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjno-edukacyjnej. Ich podjęcie może w znaczącym stopniu zmniejszyć ilość zakażeń WZW C w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję, że działania w tym kierunku zostaną podjęte jak najszybciej, a ich efektem będzie coraz mniejsza ilość nowych zachorowań.

*Źródło badań: GfK HealthCare “HCV-badanie społeczne” dla Janssen Cilag, luty 2012, N=1000.

