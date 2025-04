Porad udzielają





Reklama

dr Monika Serafin dermatolog wenerolog

dr Magdalena Sapielak endokrynolog

Joanna Wardak dietetyk

Bardzo się pocę i dlatego używam coraz to nowych dezodorantów. Które z nich są naprawdę skuteczne? Czy antyperspiranty można stosować codziennie? Basia z Gorzowa Wielkopolskiego

Odpowiada dr Monika Serafin

Antyperspiranty są najskuteczniejsze, blokują bowiem wydostawanie się potu z gruczołów potowych. Mają też składniki bakteriobójcze zapobiegające rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za brzydki zapach. To dezodoranty o silnym działaniu (mogą powodować alergię), proszę więc stosować je co 2–3 dni, na przemian ze zwykłymi. Ważne jest też częste golenie włosków pod pachami, zatrzymują one bowiem pot, co wpływa na nasilenie się zapachu. Radzę też Pani na wszelki wypadek skontrolować tarczycę – silne pocenie się bywa sygnałem zaburzeń w pracy tego narządu.

Mąż mój ma 44 lata i ciągle czuje się zmęczony. Nie ma na nic ochoty. Czy kupić mu ostatnio modny „hormon młodości” DHEA. Wciąż słyszę jego reklamy w radiu. Maja z Pruszkowa

Odpowiada dr Magdalena Sapielak

Dehydroepiandrosteron (DHEA) znany jest od lat jako tzw. suplement (środek dietetyczny uzupełniający niedobory) i jest sprzedawany bez recepty w dwóch dawkach – 5 i 10 mg. Uważa się, że 10 mg dziennie tego hormonu jest dawką bezpieczną dla mężczyzn. Tej normy należy przestrzegać. Wówczas hormon może bardzo korzystnie wpływać na samopoczucie. Stosowany nieprawidłowo może jednak mieć działania niepożądane. Radzę, by mąż udał się do lekarza endokrynologa, który po oznaczeniu stężenia tego hormonu we krwi zadecyduje, czy objawy męża rzeczywiście wynikają z niedoboru DHEA. Jeśli tak będzie, lekarz zaleci odpowiednią dawkę uzupełniającą. Przed zastosowaniem hormonu wskazana jest konsultacja u urologa. Ma ona na celu ocenę gruczołu krokowego i stwierdzenie, czy nie istnieją przeciwwskazania (np. przerost) do zażywania DHEA.

Ostatnio źle się czuję. Odebrałam badanie krwi na poziom hormonów tarczycy. Mój wynik TSH wynosi 4,03. Czy jestem poważnie chora? Beata z Łodzi

Odpowiada dr Magdalena Sapielak

Radzę udać się do lekarza rodzinnego w celu rozszerzenia badań m.in. o morfologię krwi, poziom żelaza, cukru, sodu oraz potasu w surowicy. Jeśli badania nie wykażą przyczyny odbiegającej od normy wartości TSH (norma wynosi do 4), radzę udać się do endokrynologa. Skieruje on na ponowne badanie TSH, wolne T4 i przeciwciała przeciwtarczycowe. Dopiero wówczas okaże się, czy cierpi Pani na niedoczynność tarczycy.

By ograniczyć kalorie, słodzę kawę słodzikiem, a piję ją kilka razy dziennie. Czy to na pewno zdrowe? Moja koleżanka z pracy wyczytała w Internecie, że aspartam może być bardzo niebezpieczny. Który słodzik jest więc najbardziej wskazany? A może w ogóle z nich zrezygnować? Krysia z Bobrowa

Odpowiada Joanna Wardak:

Jeśli używa Pani niewielkiej ilości słodzików (tylko do kawy), nie ma niebezpieczeństwa przedawkowania. Po kontrowersyjnych opiniach, jakie pojawiały się w mediach, słodziki zostały dokładnie przebadane, a po uzyskaniu pozytywnych ocen dopuszczone do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Dotyczy to wszystkich dostępnych na rynku substancji słodzących. Nie potwierdziły się zatem teorie o szkodliwości aspartamu czy innych środków słodzących. Są one uznawane za bezpieczne, ale – jak ze wszystkimi substancjami wytwarzanymi sztucznie – nie należy przesadzać z ich ilością. Niektóre osoby mają indywidualną nadwrażliwość na substancje dodawane do żywności. Nie powinny więc w ogóle jeść produktów zawierających słodziki, sztuczne aromaty czy środki barwiące. Jeśli nie wystąpiła u Pani żadna nietypowa reakcja, może Pani nadal bez obaw stosować słodziki.





Jestem w czwartym miesiącu ciąży, a przytyłam już ponad 4 kilogramy. Mam ogromny apetyt, a mąż i teściowa wciąż podsuwają mi jakieś smakołyki. Ja jednak boję się, że strasznie utyję i po ciąży nie będę już mogła wrócić do mojej normalnej wagi. Co i w jaki sposób powinnam jeść, żeby uchronić się przed tyciem? Tamara z Warszawy

Odpowiada Joanna Wardak:

W okresie ciąży nie powinna Pani stosować diety odchudzającej ani nadmiernie ograniczać ilości jedzenia. Mogłoby to narazić Panią na niedobory pokarmowe, zaburzyć przebieg ciąży oraz wpłynąć niekorzystnie na rozwój dziecka. Szybkie przybieranie na wadze może wynikać z nadmiaru energii z pożywienia w stosunku do zapotrzebowania. Często jest to związane z pojawianiem się tak zwanych zachcianek. Aby zapobiec tyciu, powinna Pani wyeliminować z jadłospisu produkty zawierające dużo tłuszczu i/lub cukru (sery żółte, pleśniowe, topione, tłusty twaróg, śmietanę, pełne mleko, majonez, tłuste mięso i wędliny, konserwy w zalewach olejowych, chipsy, paluszki, krakersy, orzeszki, cukier, słodycze). Powinna Pani jeść pięć pełnowartościowych posiłków dziennie.

W żywieniu należy wykorzystać produkty zbożowe z pełnego ziarna (na przykład pieczywo razowe, naturalne płatki zbożowe, kasze), a także chude mięso, wędliny i ryby, jaja, mleko oraz przetwory mleczne. Do smarowania pieczywa radzę używać masła albo miękkich margaryn. Konieczne są też w Pani diecie oleje roślinne (można nimi skrapiać sałatki, pomidory itp.). Proszę również pamiętać o różnorodnych warzywach i owocach.Radziłabym także po konsultacji z lekarzem zwiększyć aktywność fizyczną.

PISZCIE DO NASZYCH EKSPERTÓW

NASZ ADRES: 02-048 WARSZAWA, UL. WIEJSKA 19, REDAKCJA PRZYJACIÓŁKI

LUB E-MAIL: abarcikowska@przyjaciolka.pl

BEZPŁATNE DYŻURY LEKARZY SPECJALISTÓW ZADZWOŃ!!! 0 800 250 071



Reklama

dr Magdalena Sapielak ze Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, 4 lipca, środa, godz. 18.00–20.00

dr Monika Serafin ze Szpitala św. Łazarza w Warszawie, 3 lipca, wtorek, godz. 19.00–21.00

Joanna Wardak z Europejskiego Centrum Leczenia Otyłości w Warszawie, 2 lipca, poniedziałek, godz. 19.00–21.00