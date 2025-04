Po pierwsze – Pełnowartościowa dieta

Istotną rolę we wzmacnianiu odporności odgrywa pełnowartościowa dieta dziecka. Dlaczego? Ponieważ niedożywienie jest czynnikiem znacznie osłabiającym odporność. Co powinien zawierać jadłospis przedszkolaka? Pamiętajmy o produktach mlecznych, codziennej porcji warzyw i owoców, pełnoziarnistym pieczywie, chudym mięsie i rybach. Dziecko powinno spożywać 4-5 posiłków dziennie, nie zapominając o śniadaniu. To właśnie pierwszy posiłek uwalnia do krwi rezerwową pulę granulocytów, która pomaga nam walczyć z patogenami.

Reklama

Po drugie – Hartowanie

Już nasze mamy i babcie wiedziały, jak ważne jest hartowanie. Dlatego należy dziecko codziennie zabierać na co najmniej dwugodzinne spacery. Oczywiście przebywanie na świeżym powietrzu oznacza, że dziecko ma się na nim ruszać. Dziecko można także hartować prysznicem – na przemian ciepłym i letnim. Ważne jest również, żeby zwracać uwagę na to w co się ubiera dziecko tak, żeby rodzicielska troska nie obróciła się przeciwko niemu. Nie może być bowiem ubierane zbyt grubo i się przegrzewać.

Po trzecie – Antybiotyki bez pośpiechu

Rodzice nie powinni śpieszyć się z podawaniem dziecku antybiotyków. Oczywiście nie obejdzie się bez tego w przypadku poważnych chorób. Ale jeżeli problemem nie jest, np. zapalenie płuc, to lepiej próbować leczyć przeziębienie starymi wypróbowanymi sposobami, takimi jak syrop z miodu i cytryny czy mleko z czosnkiem, miodem i masłem.

Po czwarte – metody naturalne

Naturalne produkty lecznicze odgrywają istotna rolę w terapii nawracających infekcji układu oddechowego, będących przejawem niedojrzałości lub zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego. Podawanie naturalnego preparatu uodparniającego wzmacnia dodatkowo system immunologiczny dziecka.



Jednym ze stosowanych od dawna naturalnych surowców leczniczych o działaniu uodparniającym jest liść aloesu drzewiastego. W badaniach wykazano, że wodny wyciąg z liści aloesu korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, ułatwiając skuteczną reakcję na czynniki wywołujące infekcje.



Naturalnym lekiem wzmacniającym system odpornościowy jest Bioaron C. Jego składniki - aloes i aronia - są bezpieczne i łatwo przyswajane. To właśnie dlatego Bioaron C jest od lat stosowany przez matki.

Regularnie podawany:

• wspomaga leczenie chorób górnych dróg oddechowych

• wzmacnia organizm po przebytej chorobie

• pobudza apetyt

Akcja – obserwacja

W imię hasła "lepiej zapobiegać, niż leczyć" każdy rodzic powinien uważnie obserwować swoje dziecko i odnotowywać wszystkie niepokojące objawy do ewentualnemu przekazania pediatrze na wizycie kontrolnej. Poniżej przedstawiamy objawy, które świadczyć mogą o początku np. infekcji górnych dróg oddechowych.

• stany gorączkowe bez ewidentnej przyczyny

• uporczywie pojawiający się kaszel np. w porze rannej, zwłaszcza z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny

• suchy, uporczywy kaszel, występujący zwłaszcza w nocy

• nawracający lub przedłużający się katar

• obniżona aktywność dziecka

• nadmierna senność

• brak przyrostu lub nadmierny przyrost masy ciała

• długotrwały brak apetytu bez wyraźnej przyczyny

• łzawienie, zaczerwienienie spojówek

• stałe oddychanie przez usta

• mówienie przez nos

• chrapanie w nocy

• bóle głowy

• pogorszenie słuchu

• krwawienia z nosa

• wymioty, biegunka

• ogólne osłabienie

Reklama