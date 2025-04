Co kojarzy się z grypą? Z czym wiążemy tę chorobę? Skojarzenia większości z nas są na pewno podobne – objawy grypy to przecież kaszel, katar, bóle mięśni i stawów, gorączka, osłabienie… Trudno je przeoczyć. Niestety, o grypie, jak o każdej chorobie, mogą też świadczyć mniej oczywiste symptomy. Przekonała się o tym pewna Amerykanka, matka dwóch chłopców.

Brodi Willard jest pielęgniarką i mamą. Kilka dni temu zamieściła na Facebooku zdjęcie swojego synka, na którym widać, że chłopiec ma na ręku pokrzywkę. Wysypka nie była jednak reakcją alergiczną, lecz objawem groźnej choroby.

Mój syn wrócił dziś ze szkoły z pokrzywką. Powiększała się, gdy się drapał. Zmieniłam mu ubranie i wykąpałam, ale nic nie pomagało. Zadzwoniłam więc do pediatry, który powiedział, że tego dnia miał już dwoje dzieci z takim objawem i okazało się, że oboje mają grypę. Zabrałam więc syna do lekarza, zbadano go i też stwierdzono, że to grypa

– napisała Brodi.