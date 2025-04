Dlaczego odpowiednie ubranie dziecka do przedszkola jest takie ważne? Nie ma tu nic nadzwyczajnego. Małe dzieci często się brudzą, pogoda jest bardzo zmienna (niektórymi miesiącami rano bywa blisko 0°C, a w ciągu dnia temperatura dochodzi do 15°C), maluchy przebywają zarówno w budynku, jak i na zewnątrz, przez kilka godzin są bardzo aktywne, pocą się i zdarza im się ubrania zmoczyć wyjątkowo często.

Aby się nie przeziębiały i czuły komfortowo, a przede wszystkim mogły korzystać z zabawy na świeżym powietrzu, musza mieć właściwe ubrania. Bo jak mawiał klasyk: Nie ma złej pogody, jest tylko nieodpowiednia odzież.

Jak ubierać dziecko do przedszkola?

Ubranie do przedszkola powinno być komfortowe. Zakładając, że dziecko codziennie wychodzi na zewnątrz, warto postawić na wytrzymałe materiały – dzięki temu ubrania będą służyć dziecku dłużej. Ubrania do przedszkola powinny być łatwe do zakładania i zdejmowania, luźne (niekrępujące ruchów) i, co bardzo ważne, dostosowane do warunków atmosferycznych (wiatru, słońca, wilgoci, zimna). Decyzje co do ubioru dziecka będą się więc zmieniać w zależności od pory roku.

Jak ubierać dziecko do przedszkola: wiosna i jesień

Pogoda w miesiącach jesiennych i wiosennych potrafi płatać figle, dlatego dziecko powinno mieć kilka warstw ubrań do przedszkola:

Pierwsza warstwa to: T-shirt oraz bluza lub cienki polar i wygodne dresowe lub polarowe spodnie, w których maluch może być wewnątrz i na zewnątrz budynku,

T-shirt oraz bluza lub cienki polar i wygodne dresowe lub polarowe spodnie, w których maluch może być wewnątrz i na zewnątrz budynku, Na zewnątrz: kurtka przeciwwiatrowa i przeciwdeszczowa , z oddychającego materiału (jeśli jest zimno, to cieplejszy polar pod spód lub zamiast polaru kurtka z ciepłą podszewką).

, z oddychającego materiału (jeśli jest zimno, to cieplejszy polar pod spód lub zamiast polaru kurtka z ciepłą podszewką). Dobrze jest, gdy dziecko ma w przedszkolu drugie spodnie z wytrzymałego materiału do zabawy na zewnątrz.

z wytrzymałego materiału do zabawy na zewnątrz. W przedszkolu zostaw koniecznie cienkie gumowe spodnie wodoodporne (najczęściej z szelkami) , które dziecko założy na swoje spodnie, gdy będzie deszczowo. Wtedy będzie mogło bez zmartwień, bawić się na dworze. Takich ubrań nigdy nie należy zakładać na ubrania z oddychających tkanin (np. typu shell), gdyż tracą one swoje właściwości, a dziecko zaczyna się mocniej pocić.

, które dziecko założy na swoje spodnie, gdy będzie deszczowo. Wtedy będzie mogło bez zmartwień, bawić się na dworze. Takich ubrań nigdy nie należy zakładać na ubrania z oddychających tkanin (np. typu shell), gdyż tracą one swoje właściwości, a dziecko zaczyna się mocniej pocić. W deszczowe dni: kalosze (ocieplane, jeśli jest chłodno),

(ocieplane, jeśli jest chłodno), Na co dzień buty odporne na wilgoć outdoorowe lub inne buty do zabawy i wspinaczek (w zależności od pogody).

Jak ubierać dziecko do przedszkola: zima

Podstawowa zasada ubierania dziecka zimą to ubiór „na cebulkę”. Koniecznych jest kilka warstw (zazwyczaj: trzy warstwy), dzięki którym można szybko dostosować odzież do warunków atmosferycznych. Jednak ważne jest to, z jakich materiałów wykonano ubrania , jakie mają właściwości (czy np. odprowadzają wilgoć). Ubrania zimowe nie powinny być zbyt ciasne, ponieważ dziecko w takich szybciej zmarznie (wyjątek to pierwsza warstwa – bielizna – powinna przylegać do ciała). Zatem po kolei.

Ubrania do chodzenia wewnątrz budynku zimą to:

t-shirt lub koszulka z długim rękawem, jeśli jest zimniej,

bluza lub sweter,

spodnie miękkie, łatwe do zakładania,

wygodne skarpetki (jeśli dziecko chodzi bez butów w przedszkolu, to koniecznie skarpetki antypoślizgowe),

bielizna termoaktywna, jeśli jest bardzo zimno – będzie to też pierwsza warstwa odzieży przeznaczonej do wyjścia na zewnątrz.

Na zewnątrz:

Bielizna termoaktywna (I warstwa) – długie spodnie i bluzka z długim rękawem z funkcjonalnych materiałów np. poliestru albo wełny merynosów – jej główną zaletą jest odprowadzanie wilgoci, dzięki czemu nawet gdy dziecko się spoci, skóra będzie sucha (odradzana jest bawełniana bielizna, która wchłania wilgoć i dziecko nie będzie czuło się komfortowo mokre).

Taka bielizna ma dobre właściwości termoizolacyjne (utrzymuje ciepło, ale nie przegrzewa) i jest oddychająca. Możesz zostawić komplet bielizny w przedszkolu i poprosić, aby przed wyjściem na dwór dziecko zmieniło ubranie na bieliznę termoaktywną.

– długie spodnie i bluzka z długim rękawem z funkcjonalnych materiałów np. – jej główną zaletą jest odprowadzanie wilgoci, dzięki czemu nawet gdy dziecko się spoci, skóra będzie sucha (odradzana jest bawełniana bielizna, która wchłania wilgoć i dziecko nie będzie czuło się komfortowo mokre). Taka bielizna ma dobre właściwości termoizolacyjne (utrzymuje ciepło, ale nie przegrzewa) i jest oddychająca. Możesz zostawić komplet bielizny w przedszkolu i poprosić, aby przed wyjściem na dwór dziecko zmieniło ubranie na bieliznę termoaktywną. Ubrania utrzymujące ciepło (II warstwa) z polaru, tkaniny dresowej lub innych włókien, które utrzymują ciepło, a jednocześnie oddychają.

z polaru, tkaniny dresowej lub innych włókien, które utrzymują ciepło, a jednocześnie oddychają. Odzież wierzchnia (III warstwa) – wodoodporna, oddychająca i chroniąca przed wiatrem. Z kapturem. Mogą to być ubrania typu shell z podszewką lub bez w cieplejsze dni. Warto, aby ubrania były wzmocnione w okolicy kolan i pośladków (będą służyć dzieciom dłużej).

– wodoodporna, oddychająca i chroniąca przed wiatrem. Z kapturem. Mogą to być ubrania typu shell z podszewką lub bez w cieplejsze dni. Warto, aby ubrania były wzmocnione w okolicy kolan i pośladków (będą służyć dzieciom dłużej). Buty zimowe (ocieplane śniegowce z grubą podeszwą, bo taka lepiej niż cienka izoluje od zimna) – buty powinny być nieprzemakalne i ciepłe, niezbyt ciasne (w ciasnych butach dziecku szybciej zmarzną stopy).

(ocieplane śniegowce z grubą podeszwą, bo taka lepiej niż cienka izoluje od zimna) – buty powinny być nieprzemakalne i ciepłe, niezbyt ciasne (w ciasnych butach dziecku szybciej zmarzną stopy). Dwie czapki: cieńsza i grubsza na chłodniejsze dni. Dobrą opcją jest też kominiarka na chłodniejsze dni.

cieńsza i grubsza na chłodniejsze dni. Dobrą opcją jest też na chłodniejsze dni. Komin na szyję , ale taki, który przylega. Przewagą komina nad szalikiem jest to, że dziecku łatwo go założyć i zdjąć, a w trakcie zabawy nie rozwiązuje się.

, ale taki, który przylega. Przewagą komina nad szalikiem jest to, że dziecku łatwo go założyć i zdjąć, a w trakcie zabawy nie rozwiązuje się. Cienkie rękawiczki wełniane lub grube wodoodporne rękawiczki z przedłużonymi mankietami. Dzieciom, które nie potrafią jeszcze dobrze zakładać rękawiczek, należy dać rękawiczki z jednym palcem.

Co będzie lepsze: kombinezon czy oddzielne spodnie i kurtka zimowa? Kombinezon jest opcją łatwiejszą do zakładania i lepiej chroniącą przed zimnem, jednak pogoda w ciągu dnia, nawet zimą, potrafi bardzo się poprawić, dlatego lepszym rozwiązaniem wydają się oddzielne spodnie i kurtka. Kurtkę zawsze można zdjąć, a dziecko ubrane w polar i spodnie zimowe na szelkach, będzie korzystać z ładnej zimowej aury. Gdy jest bardzo zimno, a dziecko ma mniej niż 5 lat, to kombinezon jest lepszą opcją.

Jak ubierać dziecko do przedszkola: lato

Latem sprawa jest prostsza. Dziecku wystarczą wygodne buty, T-shirt oraz krótkie lub długie spodnie. Ważniejszą rzeczą w tym czasie jest posmarowanie dziecka kremem z filtrem przed wyjściem do przedszkola (krem potrzebuje czasu, żeby zacząć działać) oraz założenie czapki osłaniającej głowę przed słońcem.

Jakie ubrania na zmianę do przedszkola?

W przedszkolu rodzice powinni zostawić ubrania na zmianę w razie ewentualnego pobrudzenia czy zmoczenia. Pytanie: jakie i jak dużo. To zależy. Inny zestaw przyda się latem, a inny zimą.

Zapas ubrań do pozostawienia w przedszkolu to:

2 zestawy ubrań do chodzenia wewnątrz budynku, składające się z T-shirt, bielizna, bluzka z długim rękawem, wygodne spodnie,

kilka par skarpetek,

kilak par cienkich rękawiczek wełnianych (zimą),

cienkie spodnie wodoodporne na deszcz (najlepiej z kurtką z kapturem),

dodatkowa para wytrzymałych spodni "do zadań specjalnych" przeznaczona do zabawy na zewnątrz.

Gdy jest chłodniej, do przedszkola powinniśmy dostarczyć więcej ubrań na zmianę, ponieważ istnieje większe prawdopodobieństwo, że dzieci spocą się podczas zabawy, a jednocześnie będą narażone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Młodsze dzieci powinny mieć większy zapas ubrań - 2-3 zestawy do przebywania wewnątrz, a jeżeli dziecko często się brudzi i zalewa, to więcej. Dotyczy to też fragmentów garderoby, które łatwo się moczą, czyli skarpetek i rękawiczek – tych nie żałujmy, gdy zostawiamy pakunek na zmianę dla przedszkolaka.

Da się zauważyć, że rodzice przed rokiem szkolnym często dostają długie listy z wyprawką dla dziecka, w których bardzo mało miejsca poświęca się ubraniom do przedszkola. A jest to sprawa tak samo ważna, albo i ważniejsza od kolejnej paczki kredek. Szkoda, że nadal rzadko ściągamy dobre praktyki z innych krajów, gdzie przebywanie dziecka blisko natury niezależnie od pogody stawia się na pierwszym miejscu, a właściwe ubranie daje dziecku więcej możliwości.

