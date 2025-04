Każdego roku przeziębiamy się przynajmniej 2-3 razy. U osób z osłabioną odpornością i dzieci infekcja wirusowa może pojawiać się nawet 2,3-krotnie częściej. I chociaż zwykłe przeziębienie nie jest ciężką chorobą, potrafi uprzykrzyć życie. Nie powinniśmy go lekceważyć. Niedoleczona infekcja może mieć poważne konsekwencje: zapalenie płuc czy zapalenie oskrzeli.

Przyczyny przeziębienia

Przyczyną przeziębienia (inaczej: ostrego zapalenia nosa i gardła) są wirusy, a jest ich ponad 200 rodzajów. Właśnie dlatego dbaj o swój układ odpornościowy przez cały rok. Z infekcją poradzi sobie tylko silny i wypoczęty organizm.

Zarazić możemy się wszędzie: w autobusie, tramwaju, kinie, biurze, przychodni, szkole, dotykając klamek, słuchawek telefonicznych czy witając się uściskiem z chorą osobą. Zarażeniu sprzyja też pogoda – wahania temperatury, przenikliwy wiatr, plucha.

Chorujesz, gdy twój układ odpornościowy jest słabszy od wirusów. Wtedy pojawia się wodnisty katar, ból gardła, kaszel, czasem podwyższona temperatura.

Jak nie dopuścić do infekcji?

Myj dłonie kilka razy dziennie

Najprostszym sposobem na złapanie przeziębienia jest kontakt z chorą osobą lub dotknięcie zainfekowanej wirusami rzeczy. Dobra higiena dłoni to numer jeden w ochronie przed infekcją – tłumaczy wirusolog, prof. John Oxford z Hygiene Council.

Myj dłonie mydłem i ciepłą wodą przynajmniej sześć razy dziennie – zawsze po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami oraz po powrocie do domu. Za każdym razem powinno to trwać minimum minutę. Możesz też kupić specjalny żel do odkażania. Przecieraj nim telefon, wyłączniki oraz klamki w domu i w pracy. Nie dotykaj także bez potrzeby ust i nosa. Na dłoniach możesz mieć bowiem wirusy, które łatwo przedostaną się przez błony śluzowe do organizmu.

Otwieraj okna również zimą

Cyrkulacja powietrza jest kolejną metodą walki z przeziębieniem. Wirusy unoszą się w powietrzu i bardzo łatwo można je wdychać. To samo dzieje się z infekcjami w budynkach. Otwarcie okna w domu czy w pracy zmniejsza zagrożenie złapania wirusów – wyjaśnia prof. Lidia Morawska z Uniwersytetu w Queensland.

Badania prof. Morawskiej potwierdziły, że spędzając 90 minut w dobrze uszczelnionym samochodzie z osobą, która ma katar, daje prawie stuprocentową pewność, że się od niej zarazimy. Jeżeli tylko otworzysz okno, ryzyko zachorowania spada do 20 %.

Zażywaj witaminę D

Według badań z Uniwersytetu w Colorado, niski poziom witaminy D zakłóca działanie aminokwasu odpowiedzialnego za wspieranie systemu immunologicznego. Jeśli jest on osłabiony, prawdopodobieństwo zachorowania wzrasta trzykrotnie, a u astmatyków aż pięciokrotnie.

Zimą pobieramy mniej witaminy D ze słońca, a ta uzyskiwana z diety (np. z ryb) zwykle nie wystarcza. Najlepiej wyrównać niedobory, przyjmując suplementy diety z witaminą D.

Jedz zdrowo

Nie czekaj, aż pojawią się pierwsze objawy przeziębienia. Jeśli czujesz się osłabiona, postaw na wzmacniającą dietę. Potrzebujesz naturalnych witamin, jakich dostarczają warzywa i owoce albo ich przetwory. Warto sięgać po sok z owoców dzikiej róży, czarnego bzu albo po syrop z pędów sosny.

Zadbaj, aby w twoim jadłospisie nie zabrakło także kiszonej kapusty, owoców cytrusowych, zielonych warzyw, papryki, czosnku, cebuli. Zawierają one witaminy (A, C, E), które korzystnie wpływają na pracę układu odpornościowego. Nie zapominaj także o cynku. Znajdziesz go w kiełkach i otrębach pszennych, żółtkach jaj czy sardynkach. To on odpowiada za prawidłowy rozwój limfocytów T - białych krwinek, które niszczą wirusy i chorobotwórcze bakterie.

Unikaj stresu

Nadmierne obciążenie układu nerwowego osłabia siły odpornościowe. Pod wpływem długotrwałego stresu i braku snu powiększa się kora nadnerczy, gdzie wytwarzany jest jeden z hormonów - kortyzol). Zanikowi ulega grasica, w której komórki odpornościowe dojrzewają. Zmniejsza się też liczba komórek odpornościowych we krwi. Stres zwalczaj za pomocą własnych, sprawdzonych sposobów. Pomogą ćwiczenia fizyczne, czytanie, rozmowa.

