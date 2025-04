Sezon przeziębieniowo-grypowy trwa. Wszyscy zastanawiają się, jak nie dać się chorobie, ale mało kto myśli o tym, co robić, gdy już jej ulegniemy. Czym powinniśmy się zająć, gdy wyzdrowiejemy? Koniec choroby nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni ani tym bardziej, że nie grozi ona naszym bliskim!

Reklama

Zadania dla zdrowiejącego

Po grypie czy przeziębieniu w naszym domu może zostać wielu nieproszonych gości – wirusów i bakterii. W takich przypadkach samo wietrzenie pomieszczeń nie pomaga i powinniśmy skupić się także na dezynfekcji. Tylko czego?

Przede wszystkim powinniśmy wziąć się za miejsca, w których przebywał chory, i to właśnie je w pierwszej kolejności wyczyścić. Niektóre przedmioty możemy wyprać lub wręcz wygotować, inne lepiej po prostu wymienić.

W naszej galerii znajdziecie podpowiedź dotyczącą sześciu najważniejszych rzeczy i miejsc w domu, które wymagają gruntownego wyczyszczenia po chorobie. Nie tylko po to, abyśmy sami nie byli narażeni na chorobotwórcze drobnoustroje, ale też by nie zagrażały one innym domownikom.

Reklama

Zobacz także:

Słowacja i Włochy walczą z epidemią ciężkich przypadków grypy. Czy czeka nas najgorszy sezon grypowy od lat?

Powikłania przeziębienia i grypy – na co uważać?