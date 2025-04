Leczenie depresji jest trudne i często trwa latami. Wiele leków syntetycznych charakteryzuje się licznymi, dość uciążliwymi działaniami niepożądanymi, dlatego wiele osób często najpierw sięga po metody naturalne, takie jak: psychoterapia, fototerapia (może być przydatna w przypadku depresji sezonowej, związanej z niedostateczną ekspozycją na światło), a także ziołolecznictwo.

Reklama

Należy przy tym pamiętać, że depresja jest ciężką chorobą i każdy, kto odczuwa jej objawy, powinien skonsultować się ze specjalistą. Nieleczona choroba może prowadzić do pogorszenia stanu, a u niektórych osób wywoływać myśli samobójcze. Po zioła lepiej sięgnąć wtedy, gdy objawy są łagodne lub umiarkowane i przetestować ich działanie, ponieważ nie u każdego może być ono równie skuteczne. W razie niepowodzenia takiej terapii, wskazane jest udanie się do lekarza.

Nie należy łączyć stosowania ziół na depresję z lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ to zestawienie może prowadzić do nadmiernego wzrostu serotoniny, co jest potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia. Trzeba pamiętać również o tym, że zioła mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami i substancjami, o czym należy wiedzieć przed ich stosowaniem.

Pomimo pewnych ograniczeń, w leczeniu depresji wzrasta znaczenie surowców roślinnych, które są bogate w związki działające przeciwdepresyjnie. Wśród roślin „antydepresantów” najpopularniejszy jest dziurawiec, łac. Hypericum perforatum.

Przeczytaj też: Dziurawiec - na poprawę nastroju i lepsze trawienie

Skuteczność dziurawca w leczeniu depresji

Niektóre badania dowiodły, że dziurawiec jest skuteczny w leczeniu łagodnej i umiarkowanej depresji. Jego skuteczność jest porównywalna do kilku leków przeciwdepresyjnych dostępnych na receptę. Nie jest do końca jasne, czy roślina przynosi efekty również w leczeniu ciężkich epizodów depresyjnych.

Dziurawiec zwyczajny - właściwości

Dziurawiec jest wieloletnią rośliną zielną, rosnącą w wielu rejonach świata. Również w Polsce roślina ta występuje pospolicie.

Wszechstronne działanie ziela dziurawca znane jest od wieków. Powszechnie stosuje się wodne wyciągi jako lek żółciotwórczy i żółciopędny. Olejowe roztwory dziurawca wykorzystuje się do sporządzania okładów na rany i oparzenia, co przyśpiesza ich gojenie. Alkoholowe i olejowe wyciągi, bogate są w hyperycynę oraz związki pokrewne i to właśnie dzięki nim mają one właściwości antydepresyjne.

Jak działa dziurawiec?

Zastąpienie wyciągiem z dziurawca tradycyjnych leków przeciwdepresyjnych w łagodnych i umiarkowanych depresjach jest bardzo korzystne dla pacjenta, ponieważ ma on znacznie mniej działań niepożądanych, nie powoduje interakcji z alkoholem i nie upośledza zdolności do kierowania samochodem, a przy tym charakteryzuje się podobną skutecznością.

Szczególnie ważny jest brak silnego działania uspokajającego, objawiającego się uczuciem senności i zmęczeniem. Pozwala to pacjentom na pełne funkcjonowanie w codziennym życiu. Pozytywne efekty w leczeniu stanów depresyjnych obserwuje się już po kilku tygodniach stosowania dziurawca.

Na co uważać przy spożywaniu dziurawca?

Duże dawki hyperycyny i związków pokrewnych mają właściwości fotouczulające (zwiększają wrażliwość na światło) i mogą powodować zapalenie i poparzenie skóry. Dlatego w czasie kuracji trzeba unikać ostrego słońca, stosować kremy z filtrem i nie należy się opalać. Stosując dziurawiec w okresie jesienno-zimowym, nie musimy się obawiać słońca.

Wyciągów z dziurawca nie powinny stosować kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące (ze względu na możliwość powstania nieodwracalnych przebarwień skóry).

Jakie leki oddziałują z dziurawcem?

Bardzo ważną cechą dziurawca, o której pacjenci przyjmujący wyciąg z ziela powinni być informowani przez lekarzy i farmaceutów, jest możliwość interakcji z innymi lekami.

Wyciąg z dziurawca może zmniejszać skuteczność niektórych leków (obniżając ich stężenie terapeutyczne w osoczu), np. leków przeciwkrzepliwych, m.in. warfaryny, a także cyklosporyn, leków antykoncepcyjnych, dekstrometorfanu, teofiliny, amitryptyliny, digoksyny, niektórych leków stosowanych w onkologii, a także indynaviru używanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV.

Dziurawca nie powinno się stosować z niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi. Takie połączenie może skutkować wystąpieniem: biegunki, wysokiego ciśnienia krwi, halucynacji, szybkiego bicia serca, podwyższonej temperatury ciała.

Inne zioła na depresję

Poza dziurawcem zwyczajnym istnieje kilka mniej znanych roślin, które również charakteryzują się przeciwdepresyjnym działaniem. Nie są one jednak tak dokładnie przebadane, jak dziurawiec, a co za tym idzie są stosowane o wiele rzadziej. Do roślin o potencjalnym działaniu przeciwdepresyjnym należą również:

Szałwia wieszcza

Kozłek lekarski

Maczek kalifornijski

Kokorycz pusta i kokorycz pełna

Czarna fasola afrykańska

Bylica pospolita

Męczennica cielista

Bazylia pospolita

Glistnik jaskółcze ziele

Arcydzięgiel litwor

Żeń-szeń syberyjski

Przeczytaj też: Ayahuasca (ajałaska) – przygotowanie, zalety zdrowotne i skutki uboczne

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.06.2011.

Reklama

Więcej na podobny temat:

Stres a wygląd – jak stres wpływa na urodę?

Wpływ depresji na wygląd- co się zmienia u chorego?

Zioła na wątrobę - 3 najlepsze zioła dla zdrowia wątroby

Wysoki cholesterol – najlepsze zioła i produkty obniżające cholesterol