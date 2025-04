Dobroczynne działanie lipy

Kwiatostan lipy od zawsze był cenionym lekiem ludowym, posiadając niekwestionowane właściwości lecznicze. Znajduje bardzo szerokie zastosowanie jako środek napotny oraz przeciwkaszlowy, dlatego też przyjmowanie preparatów zawierających wyciąg z tej rośliny jest szczególnie wskazane przy przeziębieniach, grypie, kaszlu, anginie, zapaleniu gardła, krtani i oskrzeli. Teraz kiedy dni są już coraz krótsze, a słupek rtęci na termometrze za oknem jest coraz bardziej leniwy, warto pomyśleć o wzmocnieniu organizmu, a w przypadku pierwszych symptomów przeziębienia oraz infekcji, działać szybko, sięgając po naturalne, sprawdzone i skuteczne środki.



Altevit C z lipą to syrop zawierający wyciąg z lipy oraz prawoślazu, jak również witaminę C.

Wyciąg z lipy działa napotnie i rozgrzewająco, dzięki czemu pomaga organizmowi w pozbyciu się różnych szkodliwych substancji. Wykazuje również właściwości przeciwzapalne, dzięki czemu obniża gorączkę oraz łagodzi nieżyt nosa. Wyciąg z prawoślazu działa osłaniająco i powlekająco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła powodując ich nawilżenie, a tym samym stwarzając specjalny pancerz ochronny przed groźnymi drobnoustrojami chorobotwórczymi. Zawarte zaś w preparacie specjalne śluzy zapewniają ich regenerację. Witamina C uzupełnia stany jej niedoboru i działa ogólnie wzmacniająco na organizm oraz wspomaga jego funkcje obronne podczas zwiększonej podatności na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych.

Altevit C z lipą wykazuje działanie:

- rozgrzewające, napotne oraz przeciwzapalne

- osłaniające i powlekające błony śluzowe gardła oraz jamy ustnej

- regenerujące błony śluzowej gardła oraz jamy ustnej

- wzmacniające organizm przed infekcjami

- wspomagające funkcje obronne organizmu



Wskazaniami do stosowania Altevit C z lipą są:

- pierwsze objawy przeziębienia tj. katar, kaszel, gorączka

zwiększona podatność na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych

stan ogólnego osłabienia organizmu

nieżyt gardła oraz jamy ustnej

niedobór witaminy C

Sposób stosowania:

Zaleca się przyjmowanie 5 ml syropu (1 łyżeczka) 3 razy dziennie. Do odmierzenia odpowiedniej ilości preparatu służy miarka dołączona do opakowania.

Przed użyciem syrop należy wstrząsnąć.

Cena:

Altevit C z lipą 100 ml - cena ok. 6,80 zł

Altevit C z lipą bezcukrowy 100 ml - cena ok. 7 zł

Z myślą o diabetykach powstał również:

Altevit C z lipą bezcukrowy zawierający substancję słodzącą - sorbitol

Produkty dostępny jest w aptekach na terenie całego kraju!

Producent:

PROLAB, Nakło nad Noteci