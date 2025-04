Podręczną apteczkę zawsze warto spakować do wakacyjnego bagażu. Nawet na wczasy w Polsce. Do apteki często jest daleko, i o ile nie jesteś w Sopocie, raczej nie będzie czynna do 22.00. A za granicą nie wszędzie znajdziesz aptekę, będąc w nagłej potrzebie, leki są zwykle dużo droższe i nie znasz lokalnych marek, a wytłumaczenie farmaceutce w małym, np. włoskim czy greckim miasteczku, czego dokładnie potrzebujesz, może wymagać sporo czasu i kreatywności. Jeśli jesteś aktywna, uprawiasz sporty lub spędzasz czas przemieszczając się, tym bardziej powinnaś być dobrze przygotowana.

Co warto zabrać do wakacyjnej apteczki?

plastry i bandaż elastyczny

spray odkażający lub wodę utlenioną

krem lub żel na urazy i stłuczenia

tabletki przeciwbólowe, które pomogą m.in. na bóle miesiączkowe (i nie tylko)

(i nie tylko) leki przeciwgorączkowe

tabletki na ból gardła

preparat przeciw biegunce

preparat na zaparcia

kremy z wysokim filtrem UV i maść lub spray na oparzenia z panthenolem

kropelki do nosa

zapas chusteczek higienicznych

dla uprawiających sport: opaski na urazy, np. zwichnięty staw skowy, maści rozgrzewające przeciwbólowe oraz gotowe kompresy chłodzące

Jeżeli wyjeżdżasz w egzotyczne miejsce – dowiedz się dużo wcześniej w Instytucie Medycyny Tropikalnej o obowiązujące i zalecane szczepienia. Oraz zrób reaserch i zabierz rzeczy, o które może być trudno w danym kraju. Fora podróżnicze są kopalnia wiedzy na ten temat.

Jeżeli dokuczają ci bolesne miesiączki - sprawdź, co robić, żeby nie zepsuć sobie urlopu.

Środki przeciwko owadom

Niestety komary, meszki i kleszcze to zmora wieczornych spotkań przy ognisku. Jeśli nie chcesz stresować się chmarami owadów i bać się przenoszących groźne choroby kleszczy, koniecznie zabierz środki na owady:

w formie sprayu jeżeli chcesz zabezpieczać się szybko i masz różne warstwy odzieży

w formie kremu gdy będziesz miał zazwyczaj odsłonięte ciało, mają one też tę zaletę, że zazwyczaj mniej intensywnie pachną niż spraye

w formie wtyczek do kontaktu, by chcesz spać spokojnie

w formie dymiących spirali, gdy planujesz długie wieczory na tarasie

Aby uniknąć kleszczy, na wycieczki do lasu zakładaj wyższe buty i skarpetki, bo kleszcze czekają na ofiarę w trawie lub niskich krzakach. Jeżeli już złapiesz kleszcza, najlepiej usunąć go specjalnym przyrządem – w formie haczyka z nacięciem (kleszczołapki) lub urządzenia podobnego do strzykawki, które zasysa powietrze. Nigdy nie smaruj kleszcza żadną substancją (to nie pomaga, a może zaszkodzić). Pamiętaj jednak, że jeżeli pojawi się zaczerwienienie w miejscu ukąszenia, musisz jak najszybciej iść do lekarza, bo mógł być zakażony boreliozą. Można też kupić w aptece testy na boreliozę – bada się nimi wyjętego kleszcza.

