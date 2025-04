Głęboki, błogi, niczym niezmącony... Sen – jeden z niezbędnych elementów naszego codziennego funkcjonowania. Niestety, nierzadko nasz sen jest daleki od idealnego. Przerywany, niespokojny, za krótki. Co można zrobić, by spać snem sprawiedliwego?

Podkreślanie ważnej roli snu dla zdrowia to nie tylko czcza gadanina. W czasie snu w naszym ciele zachodzi szereg procesów, które są konieczne dla zachowania pełni zdrowia. Przede wszystkim nasze ciało odpoczywa. Nie jest to jednak zwykły relaks mięśni. W czasie snu uruchamiana jest cała machina procesów biochemicznych i innych. Gdy błogo śpimy i wydałoby się nic nie robimy: wydzielane są niektóre hormony, układ odpornościowy regeneruje się, usuwane jest napięcie z ciała. W czasie snu zyskuje i nasza głowa: utrwala się pamięć, pobudzane są neurony nieużywane w czasie dnia, następuje naprawa uszkodzonych komórek nerwowych.

Jeżeli nie przekonały Cię powyższe argumenty, dlaczego sen jest ważny, może zmienisz zdanie, gdy dowiesz się, że:

1. brak snu sprzyja nadwadze i otyłości;

2. osoby śpiące nieregularnie są bardziej narażone na rozwój chorób takich jak nadciśnienie, problemy z sercem czy cukrzyca typu II;

3. zaburzenia snu powodują problemy z koncentracją, ograniczają refleks i jasne myślenie;

4. część osób cierpiących na bezsenność ma problemy w kontaktach z innymi i mniej przyjaciół, niż ci którzy śpią jak susły.

Śpij dobrze!

Liczenie baranów skaczących przez płot to nie najlepszy sposób, aby zasnąć. Spróbuj czegoś innego.

1. Zmęcz się.

Może wyda się to banalne, niemniej, to działa: wysiłek fizyczny i dotlenienie, które mu towarzyszy pomogą w zaśnięciu. Nie przestrasz się – nie wymaga się od Ciebie 2 godzinnej aktywności na siłowni. Wieczorny półgodzinny spacer spełni swoją rolę. Ale uwaga! Nie przesadź! Wysiłek fizyczny w ciągu dnia tak, ale nie tuż przed samym zaśnięciem. Ćwiczenia tuż przed snem, jeżeli będą zbyt intensywne, mogą Cię nadmiernie pobudzić i nie zaśniesz. Na wieczór zostaw sobie zestawy relaksacyjne.

2. Nie zmuszaj się do spania na siłę.

Leżenie w łóżku, kiedy nie masz ochoty spać, tylko pogarsza sytuację. Leżąca noc bez zmrużenia oka, zmęczy Cię bardziej, niż taka przesiedziana w fotelu. Jeżeli nie chce Ci się spać – to trudno, poczytaj książkę, posiedź w spokoju i zaczekaj na moment kiedy chęć nadejdzie.

3. Naucz się do czego służy łóżko.

Niestety, wielu z nas wypracowało sobie złe skojarzenie. Na leżąco jemy, oglądamy telewizję, uczymy się czy czytamy. To niedobrze dla snu. Położenie się do łóżka powinno wyzwalać w nas odruch Pawłowa – senność. Jeżeli na leżąco wykonujemy inne czynności – oduczamy się spania. Dlatego zapamiętaj – kładziesz się tylko po to, by spać.

4. Zmień nawyki.

Tajemnicą poliszynela jest, że alkohol, kofeina, nikotyna mogą powodować naszą bezsenność. Jeżeli mamy problemy ze snem – rezygnujemy z używek. Nie bez znaczenia ma też zapełnienie naszego żołądka. Do spania nie powinniśmy kłaść się z uczuciem dyskomfortu: przejedzenia, głodu i pragnienia. Wszystko to może mieć wpływ na jakość naszego snu i częstość budzenia w nocy.

5. Usposób się do snu.

Dobra atmosfera w sypialni to podstawa dobrego snu. Przed snem wywietrz miejsce gdzie śpisz, zmień pościel jeśli trzeba. Zadbaj o właściwą temperaturę – nie za zimną, nie za ciepłą. Do snu usposabiają kominki aromatyczne – unoszący się w powietrzu olejek lawendowy miło wprowadzi Cię w objęcia Morfeusza. Zaśnięciu sprzyjają też niektóre zioła: napar z melisy powinien uspokoić Twoje nerwy i ułatwić błogie zaśnięcie. Leki pochodzenia roślinnego również są skuteczne na problemy ze snem. Składniki roślinne w nich zawarte wspierają działanie wewnętrznych regulatorów snu. Przeciwdziałanie wszystkim objawom bezsenności (m.in problemów z zaśnięciem, budzeniem w nocy, za krótkim snem) wykazuje kozłek lekarski i chmiel. Ekstrakty tych ziół znajdziemy np. w preparacie Lunapret®.

Pamiętaj, że sen ma realny wpływ na to jak się czujesz. Tylko od Ciebie zależy czy będzie on spokojny, głęboki, relaksacyjny i po prostu: zdrowy.