Informacja o leku

Ulotka informacyjna dla pacjenta. Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry efekt leczenia, należy stosować lek Bioaron C ostrożnie i zgodnie z informacją zawartą w ulotce.

Reklama

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy choroby nasilają się lub nie ustają przez 7 dni należy skontaktować się z lekarzem.

Bioaron C (Extractum Aloes arborescentis recens fluidum + Vitaminum C) 1920 mg + 51 mg / 5 ml syrop

Substancja czynna: 100 ml preparatu zawiera: Extractum Aloes arborescentis recens fluidum (wyciąg z aloesu) - 38,4 g, Vitaminum C - 1,02 g. Substancje pomocnicze: sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania: 100 ml i 200 ml leku w butelce szklanej.

Podmiot odpowiedzialny: PhytoPharm Klęka SA, Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Bioaron C i w jakim celu się go stosuje

2. Zanim zastosuje się lek Bioaron C

3. Jak stosować lek Bioaron C

4. Możliwe działania niepożądane

5. Przechowywanie leku Bioaron C

6. Inne konieczne informacje dotyczące leku Bioaron C

1. Co to jest lek Bioaron C i w jakim celu się go stosuje

Stosowanie syropu Bioaron C powoduje stymulację układu odpornościowego przez substancje obecne w wyciągu z liści aloesu drzewiastego. Stwierdzono, że preparat wpływa zarówno na odpowiedź humoralną jak i komórkową, powoduje wzrost liczby limfocytów B i T oraz liczby przeciwciał krążących we krwi w wyniku czego dochodzi do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego. Pobudzenie osłabionej odporności organizmu ułatwia zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych. Ponadto syrop Bioaron C zawiera witaminę C oraz sok z aronii, który także jest źródłem witamin i substancji mineralnych.

Preparat przeznaczony jest dla dzieci. Podczas badań nad tolerancją stosowania syropu Bioaronu CC® u dzieci stwierdzono, że preparat również pobudza apetyt.

Wskazania do zastosowania leku Bioaron C:

Pomocniczo w: - infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia, - braku apetytu. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Zanim zastosuje się lek Bioaron C

Nie należy stosować leku Bioaron C, jeśli występuje: nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedobór sacharozy-izomaltazy.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Bioaron C

Dawka jednorazowa preparatu (5 ml) zawiera około 3,93 g sacharozy. Nie należy zmieniać dawkowania bez wskazań lekarza ani przekraczać zalecanego okresu stosowania.

3. Jak stosować lek Bioaron C

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, dzieci w wieku 3 - 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml preparatu przez 14 dni; powyżej 6. roku życia: 3 razy dziennie po 5 ml przed jedzeniem przez 14 dni. W braku apetytu 5 ml preparatu jednorazowo 15 min. przed posiłkiem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bioaron C jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku zażycia większej dawki leku Bioaron C niż zalecana nie zaobserwowano efektów ubocznych.

W przypadku pominięcia dawki leku Bioaron C nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Bioaron C może powodować działania niepożądane. Dotychczas jednak nie stwierdzono działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

5. Przechowywanie leku

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 stopni C.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

PhytoPharm

Klęka SA

Klęka 1

63-040 Nowe Miasto nad Wartą

Polska

Data ostatniej weryfikacji ulotki: 17.12.2008 r.

Więcej informacji na www.bioaron.pl

Reklama

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu