PUKKA - Ekologiczna herbata Chamomile & Vanilla

Pukka to siła natury płynąca z serca Indii. Firma powstała w 2001 roku jako efekt połączenia fascynacji Ajurwedą i zielarstwem oraz zamiłowania do zdrowego stylu życia. Misją Pukki jest propagowanie świadomości, iż wszyscy posiadamy moc dbania o własne zdrowie w harmonii z naturą.

Ajurweda jest starożytną indyjską filozofią zdrowia i dobrego samopoczucia, liczącą sobie ponad 4 000 lat, wciąż jednak aktualną. Oznacza dosłownie „sztukę życia mądrze” – kieruje ku zdrowemu i bardziej zrównoważonemu stylowi życia. Traktuje o tym, że wszyscy jesteśmy wyjątkowi, zwraca uwagę na pożywienie, jogę, masaże i ziołowe preparaty dostosowane do indywidualnych potrzeb. Skłania do wzięcia odpowiedzialności za własne zdrowie stosownie do różnych okresów życia, pór roku i sytuacji. Ajurweda mówi o przeżywaniu danego nam czasu w pełny sposób i utrzymywaniu siebie w doskonałej formie. Obecnie nie zawsze jest to łatwe, kiedy żywność staje się coraz bardziej sztuczna, nasz organizm zatruwają liczne toksyny, a nam brakuje czasu na świadome i przemyślane decydowanie o tym, co spożywamy. Życie mamy tylko jedno i powinniśmy je szanować, dbając o swoje zdrowie. Dlatego warto sięgać po naturalne produkty firm cieszących się uznaniem na świecie, odznaczonych certyfikatami ekologicznymi.

Herbata ekologiczna Pukka Chamomile & Vanilla o unikatowej recepturze jest absolutną nowością na rynku polskim. Do jej produkcji użyto znakomitych organicznych ziół najwyższej jakości, pochodzących z upraw, gdzie dba się o ochronę środowiska. Wyselekcjonowane, ekologiczne kwiaty rumianku pozwoliły stworzyć tę pełną głębi herbatę, a dodanie laski wanilii nadało jej wyrafinowanego smaku. W procesie produkcji nie użyto żadnych syntetycznych konserwantów, aromatów ani słodzików. Chamomile & Vanila zrodziła się z obszernej wiedzy zielarskiej i bogatego doświadczenia w komponowaniu herbat ziołowych o unikalnych właściwościach terapeutycznych dla zrównoważenia zdrowia.

Rumianek działa kojąco na system nerwowy, powodując rozluźnienie mięśni. Łagodzi napięcia jamy brzusznej i uśmierza ból brzucha, wpływa na poprawę apetytu oraz przyspiesza proces trawienia. Ma właściwości antybakteryjne i antyalergiczne.

Lukrecja już w starożytności uchodziła za roślinę leczniczą o magicznej wręcz mocy. Wykazuje właściwości przeciwzapalne oraz doskonale chroni wątrobę przed marskością i otłuszczeniem, a także przed toksynami.

Koper włoski ma działanie rozkurczowe, jest stosowany przy wzdęciach i bólach brzucha, przywraca prawidłowy przebieg procesów trawiennych.

Wanilia nie tylko nadaje ziołowej, zdrowotnej herbacie magicznego aromatu, czyniąc z niej niezwykle smaczny napój, ale działa także uspokajająco i uszczęśliwiająco, dzięki fitoferomonom – niewyczuwalnym dla nosa tzw. „cząsteczkom miłości i radości”.

Kompozycja tych czterech wyjątkowych składników sprawia, że herbata Chamomile & Vanilla jest wspaniałym remedium na stres i przemęczenie, działając na organizm kojąco i uspokajająco, łagodząc bóle mięśni, napięcia i problemy żołądkowe. Każda saszetka pakowana jest oddzielnie, aby zachować pełen aromat i smak.

Pukka w języku hindi oznacza „doskonały, najwyższej jakości” i odzwierciedla całą filozofię firmy. Gwarancją jakości produktów jest certyfikat ekologiczny Soil Association oraz wielokrotnie przyznawane nagrody Great Taste Awards.

PUKKA - Ekologiczna herbata Chamomile & Vanilla

Właściwości:

- działa kojąco na system nerwowy,

- wpływa na rozluźnienie mięśni,

- łagodzi napięcia jamy brzusznej,

- uśmierza ból brzucha,

- poprawia apetyt,

- działa rozkurczowo,

- reguluje naturalny przebieg procesów trawiennych,

- działa uspokajająco i uszczęśliwiająco.

Skład:

- kwiat rumianku (70%),

- nasiona kopru włoskiego,

- korzeń lukrecji,

- laska wanilii (4%).

Produkt bezkofeinowy, w 100% ekologiczny.

Sugerowana cena detaliczna za opakowanie (20 saszetek): 19,80 zł

