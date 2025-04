Preparaty zawierające kodeinę są bezpieczne - działają przeciwbólowo i przeciwkaszlowo, ale pod warunkiem, że stosujemy je zgodnie z zaleceniami. W przeciwnym razie mogą szybko doprowadzić do uzależnienia.

Reklama



Co to takiego

Zaliczana jest do grupy substancji opioidowych. Działa podobnie jak morfina, tyle że nieco słabiej. Może być przyjmowana krótkotrwale, ze względu na ryzyko uzależnienia. Często łączona jest w lekach z paracetamolem.



Działanie kodeiny

W lecznictwie stosuje się ją standardowo w lekach przeciwbólowych i przeciwkaszlowych w dawkach 15-30 mg. W wyższym stężeniu wykazuje mnóstwo działań niepożądanych. Powoduje apatię, senność, otępienie, zawroty głowy, spowolnienie oddychania, nadmierne uspokojenie. Kodeina może również wywołać reakcję alergiczną w postaci bardzo swędzącej wysypki.

Uwaga! Przy zażyciu kilkukrotnie wyższej dawki powoduje bardzo poważne zaburzenia w pracy mózgu (powodując np. stan pół-snu, w którym dochodzi do krótkotrwałych zaników świadomości i silnej dezorientacji).



Ryzyko uzależnienia

Niestety jest bardzo wysokie. Kodeina stosowana często może doprowadzić do uzależnienia zarówno psychicznego jak fizycznego. Psychiczne rozwija się w przeciągu kilku lub kilkunastu dni. By uzależnić się fizycznie, wystarczy ok. 6 miesięcy regularnego stosowania. Po odstawieniu kodeiny pojawiają się typowe objawy zespołu abstynenckiego: drażliwość, apatia, problemy ze snem, bóle głowy i silna potrzeba zażycia substancji uzależniającej.

Reklama

autorka jest redaktorką dwutygodnika "Pani domu"