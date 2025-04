Czym jest Guma Nicorette®?

Guma Nicorette® jest lekiem ułatwiającym palaczom uwolnienie się od nałogu.

Gumy Nicorette®, pozwalają palaczowi, (który próbuje rzucić palenie) zmniejszyć uczucie głodu nikotynowego. Działają poprzez dostarczenie farmakologicznej nikotyny do organizmu, w dawce mniejszej niż w papierosie, ale wystarczającej, aby zredukować chęć sięgnięcia po papierosa.

Guma Nicorette® pozwala aktywnie kontrolować, ile i kiedy używamy nikotyny. Można ją żuć zawsze, gdy poczuje się chęć sięgnięcia po papierosa. Jest ona dostępna w dwóch różnych dawkach:

1. Guma Nicorette® 4mg (o mocniejszym działaniu). Jest odpowiednia dla tych osób, które palą więcej niż 20 papierosów dziennie.

2. Guma Nicorette® 2mg (o lżejszym działaniu). Jest odpowiednia dla tych osób, które palą 20 papierosów dziennie lub mniej.

Ważne jest, aby wybrać właściwą gumę Nicorette® dostosowaną do ilości wypalanych papierosów.

Guma Nicorette®, jest dostępna w Polsce w dwóch wariantach; Freshmint i Classic:

Jak to działa?

Podczas żucia Guma Nicorette®, uwalnia do organizmu kontrolowaną ilość nikotyny, która pomaga w przełamaniu potrzeby sięgnięcia po papierosa i zwalcza symptomy związane z rzuceniem palenia. Prawidłowe korzystanie z Gumy Nicorette® dwukrotnie zwiększa szanse rzucenia palenia w stosunku do samodzielnego działania1.

Jak stosować gumy?

Aby najlepiej korzystać z Gumy Nicorette® można stosować odpowiednie techniki żucia:

Żuj gumę powoli do momentu poczucia smaku. Następnie przerwij żucie i zatrzymaj gumę między dziąsłem i policzkiem. Czynność tę należy powtarzać przez 30 minut.

Guma do żucia zacznie uwalniać nikotynę, która będzie następnie wchłaniana przez błonę śluzową jamy ustnej.

Gdy smak zacznie zanikać, można sięgnąć po kolejną Gumę Nicorette®.

Ile gum potrzebuję?

Zazwyczaj stosuje się od 8 do 12 gum na dobę.

Należy używać gumy, przez co najmniej trzy miesiące, przy czym stopniowo redukować liczbę żutych gum. Jeśli zaczynasz od Nicorette® 4mg, w trakcie kuracji możesz przejść na Nicorette® 2mg.

Nicorette® Classic Gum (Nicotinum) lecznicza guma do żucia 2 mg, 4 mg; Nicorette® Freshmint Gum (Nicotinum) lecznicza guma do żucia 2 mg,4 mg. Jedna guma zawiera substancję czynną 2 mg lub 4 mg nikotyny w postaci kompleksu żywicy nikotynowej 20% oraz substancje pomocnicze. Wskazania: Preparat jest wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u palaczy tytoniu zdecydowanych na rzucenie nałogu, poprzez złagodzenie głodu nikotyny i objawów wynikających z odstawienia nikotyny.

Przeciwwskazania: Przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB, SE-251 09 Helsingborg, Szwecja

