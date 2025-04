Stosowanie antybiotyków przypomina często strzelanie do terrorysty w hali pełnej ludzi. Niszcząc bakterie wywołujące infekcję, uśmiercamy również te bez, których nasz organizm nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Natomiast patogeny, na których zniszczeniu nam zależy, zwykle bardzo szybko uodparniają się na działanie antybiotyku. Walter Gilbert profesor Harvardu i laureat nagrody Nobla powiedział: „Zbliża się czas, gdy osiemdziesiąt do dziewięćdziesięciu procent wszystkich infekcji będzie odpornych na leczenie znanymi nam antybiotykami”.

Zrażeni do antybiotyków syntetycznych szukamy innych metod leczenia. Jedną z alternatyw jest ziołolecznictwo. Wśród roślin znaleźć możemy niemało takich substancji, które działają jak silne antybiotyki, nie powodując przy tym zatruć i nie osłabiając układu immunologicznego.

Oto niektóre ze znanych roślin, które wykorzystać możemy przy leczeniu różnych schorzeń.

Babka lancetowata (Plantago lanceolata)



Babka lancetowata – zwalcza bakterie równie skutecznie jak penicylina. Zastosowanie zewnętrzne: stany zapalne jamy ustnej (zapalenie śluzówki i owrzodzenie dziąseł) i gardła. Świeży sok jest doskonałym środkiem w stanach zapalnych spojówek. Przy braku antybiotyków podczas II wojny światowej używany do leczenia zakażonych ran. Okład z babki lancetowatej to najlepszy prowizoryczny opatrunek, bo poza działaniem antyseptycznym również powoduje szybkie gojenie się ran, ponieważ przyspiesza tworzenie naskórka. Sok z babki lancetowatej „zszywa” otwartą ranę niczym przysłowiowa złota nitka. Pierwsze wzmianki stosowania babki lancetowatej na rany spotykamy już u Asyryjczyków.

Nagietek lekarski (Calendula officinalis)



Nagietek – jedna z najbardziej znanych roślin leczniczych stosowanych do gojenia ran. Poza tym działa przeciwzapalnie oraz antybiotycznie. Olejek lotny i flawonoidy hamują rozwój licznych bakterii, natomiast saponiny zwalczają wirusy grypy i opryszczki oraz chorobotwórcze grzyby (bielnika Candida monosa) i pierwotniaki (rzęsistka pochwowego (Trichomonas vaginalis).

Nasturcja mniejsza(Tropaeolum minor)



Nasturcja mniejsza – leczy zapalenia dróg moczowych i dróg oddechowych.

Zawiera olejek gorczyczny hamujący rozwój chorobotwórczych wirusów, bakterii i grzybów. Olejek gorczyczny wydzielany jest z organizmu przez płuca i nerki i oddziałuje na te właśnie narządy. Już po spożyciu 10 g nasturcji mocz zyskuje właściwości bakteriostatyczne.

Nawłoć pospolita, Złotnik (Solidago virga-aurea)



Nawłoć pospolita- doskonały antybiotyk leczący zapalenie nerek i pęcherza moczowego. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie. W leczeniu stanów zapalnych dróg moczowych poza saponinami, które mają właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwobrzękowe, znaczenie mają również flawonoidy, pochodne kwasu kawowego i glikozydy fenolowe.

Mam nadzieję, że przedstawione powyżej informacje, stanowiące zaledwie niewielki wycinek wiedzy o właściwościach leczniczych znanych roślin, zachęcą Państwa do zgłębiania, fascynującego świata roślin leczniczych, który jest naszym sprzymierzeńcem w walce z wieloma nękającymi nas chorobami.