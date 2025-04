Przed tobą cel – chcesz być silniejsza, lepiej wyglądać, czuć się rześko! Gwarancją sukcesu jest zbilansowana dieta i aktywność fizyczna o odpowiednim nasileniu. Świetną pomocą mogą być suplementy diety, pod warunkiem jednak, że dobierzesz je rozsądnie, a następnie będziesz stosować równocześnie z indywidualnie dobraną dietą oraz trenigami. Na sklepowych półkach wybór jest coraz większy. Jak wybrać? Na co zwrócić uwagę? Jak czytać etykiety?

Suplementy diety – naturalne czy syntetyczne?



Na rynku dostępne są różnego rodzaju produkty, nie tylko stworzone z naturalnych składników. Jednak im więcej chemii w spożywanych produktach, tym trudniej organizm je przyswaja.

– Syntetyczne suplementy diety mają więcej skutków ubocznych niż te naturalne, często producenci nie informują o nich na swoich etykietach – komentuje dietetyk kliniczny dr n. med. Magdalena Warchoł, trzymajdiete.com.pl. – Warto dostarczać niezbędnych składników pokarmowych z naturalnych produktów, o najmniejszym stopniu przetworzenia. Daje nam to pewność, że produkty te mają wysoką wartość odżywczą.

Naturalne suplementy wspomagające odchudzanie mają pobudzić organizm do działania, pomóc mu w zredukowaniu zbędnych kilogramów. Ich zadaniem jest stymulacja za pomocą odpowiednich składników wpływających na metabolizm. Warto mieć na uwadze, że produkty naturalne są łatwiej przyswajane przez organizm, dlatego ich stosowanie niesie niższe ryzyko przykrych sensacji spowodowanych odrzuceniem przez organizm sztucznych składników aktywnych. Jednak, aby ich składniki zadziałały, należy stosować je długofalowo, zgodnie z zaleceniami producenta.

Naturalne suplementy nie zastąpią zbilansowanej diety i ćwiczeń. Dlatego najlepsze efekty daje połączenie wszystkich trzech elementów.

– Suplementy diety nie są w stanie zastąpić zbilansowanej i racjonalnej diety. Często jednak obecny styl życia utrudnia nam realizację zaleceń dietetyków w codziennym menu – mówi dr n. med. Magdalena Warchoł.

Jaki masz cel?



– Dobierz preparat do pożądanego efektu – mówi Agnieszka Horbaczewska z firmy Healthy Food Park, producenta suplementów diety. – Inny suplement będzie odpowiedni do wspomagania wydolności organizmu podczas ćwiczeń, inny będzie właściwy do pobudzenia organizmu, a jeszcze inny sprawdzi się przy odchudzaniu. Dlatego szukaj w składzie takich naturalnych składników aktywnych, które wspomagają Twój cel.

Suplementy na odchudzanie – czego szukać w składzie?



Jeżeli chcesz szybciej spalić tkankę tłuszczową, szukaj produktów zawierających np. chrom, który pomaga utrzymywać prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych, a także ułatwia utrzymanie właściwego poziomu glukozy we krwi. Może to być również wyciąg z zielonej herbaty, który wspiera metabolizm i pomaga w spalaniu tłuszczów i węglowodanów.

Jeżeli bardziej zależy ci na pozbyciu się nadmiaru wody z organizmu, sięgnij po produkty zawierające np. wyciąg z liści pokrzywy oraz kłącza perzu, które ułatwiają ten proces oraz wspierają prawidłową pracę układu moczowego. Takie działanie wspomaga również spirulina, która pomaga kontrolować wagę ciała.

Wspomaganie treningów

Z kolei aby poprawić wyniki treningów, szukaj wśród składników suplementów ekstraktu z głogu oraz yerba mate, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia i korzystnie wpływają na stan naczyń krwionośnych oraz pracę serca. Yerba mate pomaga również zachować sprawność fizyczną i umysłową, zwiększa odporność na wysiłek fizyczny i zmęczenie. L-karnityna pomaga z kolei szybciej spalić tłuszcz w czasie ćwiczeń, a kreatyna stymuluje przyrost masy mięśniowej, zwiększa siłę i przyczynia się do podniesienia wydolności fizycznej.

Atesty i dawki składników aktywnych



Zwróć uwagę, czy produkty, które chcesz kupić, posiadają odpowiednie atesty polskich lub unijnych instytucji, np. sanepidu. Ich posiadanie jest gwarancją, że produkt dostosowano do norm panujących w Unii Europejskiej i obowiązujących także w naszym kraju. Gwarantuje to, że dawki substancji aktywnych zawarte w zalecanych przez producenta dziennych dawkach preparatów nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia.

Nie jest to bez znaczenia, gdyż na rynku są dostępne produkty nieatestowane, których wartości składników aktywnych przewyższają dopuszczalne przez Unię Europejską normy. Zażywanie takich produktów nie daje gwarancji rezultatów, a ryzykujesz także różne reakcje niepożądane. Nudności, wymioty, wzrost ciśnienia tętniczego to tylko niektóre z potencjalnych efektów ubocznych. Wśród tych najpoważniejszych jest nawet zapalenie wątroby.

Harmonogram spożywania



– Jeżeli decydujesz się na suplementację, trzymaj się planu – komentuje Pani Agnieszka z firmy HFP. – Tylko regularne stosowanie ich zgodne z zaleceniami przyniesie optymalne efekty. Informacje o zalecanym przez producenta spożywaniu produktu są najczęściej umieszczane na opakowaniach.

Możesz kierować się tutaj zasadą, że im prostsza i bardziej przejrzysta instrukcja, tym lepiej. Idealnie, jeśli plan przyjmowania suplementów został rozpisany na kolejne dni i tygodnie. Określony w przejrzysty sposób moment przyjmowania suplementów ułatwi prawidłowe, a więc bardziej efektywne przyjmowanie suplementów.

Autorzy: dietetyk kliniczny dr n. med. Magdalena Warchoł (trzymajdiete.com.pl) oraz Agnieszka Horbaczewska z firmy Healthy Food Park.