Czym jest suplement diety?

Suplement diety jest to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych. Pełna definicja zawarta jest w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn 25 sierpnia 2006r (Dz.U.2006 Nr 171 poz 1225).

Poprawa określonych „niedoskonałości” organizmu wynikać powinna z uzupełnienia niedoborów składników odżywczych (witamin, składników mineralnych).

Niedobór składników odżywczych i zalecenie ewentualnej suplementacji określa się na podstawie wywiadu dotyczącego sposobu żywienia, stanu zdrowia, stylu życia,, występowania chorób, stosowanych leków, aktywności fizycznej.

Co to znaczy "normalna dieta"?

Normalna dieta czyli sposób odżywiania się, składa się z produktów spożywczych. Powinna zawierać wszystkie składniki odżywcze (węglowodany, białka, tłuszcze) w odpowiednich proporcjach. Zależą od zapotrzebowania danej osoby.

Przestrzegając prawidłowego sposobu odżywiania się zapewniamy organizmowi odpowiednią ilość składników odżywczych. Najlepszym ich źródłem jest naturalna, świeża żywność.

Suplementy diety w postaci kapsułek, tabletek czy drażetek, nie powinny zastępować naturalnego pożywienia. Zawsze należy dążyć do poprawy sposobu żywienia.

Kiedy konieczna jest suplementacja?

przy stosowaniu diet o wartości energetycznej poniżej 1600 kcal dziennie (diety odchudzające, nieracjonalne żywienie), ponieważ bardzo prawdopodobne jest zbyt niskie spożycie z pokarmem witamin i składników mineralnych.

przy zwiększonym zapotrzebowaniu na wybrane składniki odżywcze np.: u kobiet w ciąży (żelazo, kwas foliowy), osób o bardzo dużej aktywności fizycznej (sportowcy).

przy stosowaniu diet wykluczających spożywanie wybranych pokarmów np.: mięsa, mleka co ogranicza dostarczanie witaminy B12, wapnia, witaminy D (weganie, wegetarianie)

przy niedoborze estrogenów (kobiety po menopauzie), sensowna jest suplementacja wapnia i witaminy D

przy problemach z wchłanianiem wybranych składników odżywczych (np: zespół złego wchłaniania).

Kiedy stosowanie suplementów diety jest ryzykowne?

Wystąpienie skutków zdrowotnych zależy od czynników indywidualnych. Może być związane z:

brakiem uprzedniej konsultacji u lekarza i dietetyka, nieuzasadnionej suplementacji dietetycznej,

spożyciem nadmiernej ilości wybranych witamin czy składników mineralnych, np.: przez stosowanie dwóch wieloskładnikowych preparatów,

przyjmowaniem większych dawek od wskazanej przez producenta,

brakiem wiarygodnej informacji na etykiecie i/lub załączonej ulotce o ewentualnych przeciwwskazaniach i/lub niezapoznaniem się z nią (osoby palące papierosy nie powinny dodatkowo przyjmować preparatów bata- karotenu czy witaminy A)

brakiem informacji o możliwych interakcjach składników zawartych w suplemencie z lekami (mogą zmniejszać wchłanianie antybiotyków lub leków kardiologicznych).

Czy wszystkie suplementy diety działają?

Suplementy diety działają tylko wtedy, gdy:

Są stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza lub dietetyka. Ich działanie jest potwierdzone badaniami, na większej grupie osób.

Wątpliwe jest stosowanie suplementów diety o innym efekcie fizjologicznym. Trudno jest określić jakie to mogą być substancje, a skutku fizjologicznego dla organizmu nie da się przewidzieć.

