U części pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherza może dojść do ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek. Zaniedbanie tej choroby może przyczynić się do rozwinięcia się przewlekłej choroby, której następstwem może być niewydolność nerek lub urosepsa.

Zapalenie pęcherza najczęściej leczy się furaginem i fosfomycyną. Są to leki, które nie przenikają do innych tkanek i są skuteczne jedynie w stanach zapalnych pęcherza.

Zakażenia układu moczowego mogą być również leczone za pomocą fluorochinolonów. Jako lek pierwszego rzutu podaje się ciprofloksacynę. Jest to lek, który osiąga wysokie stężenie w wszystkich tkankach i bardzo nieliczne szczepy bakterii są na niego odporne. Wystarczy go stosować jedynie przez 3 dni. Polecany jest on także w profilaktyce, u kobiet, które cierpią na nawracające zakażenia układu moczowego.

Przeczytaj: Kiedy sprawdzamy stężenie mocznika we krwi?

Źródło: "Mediaplanet" niezależny dodatek do "Rzeczpospolitej", marzec 2011/ak

Reklama