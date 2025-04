Badania kliniczne dają odpowiedź

Podczas badań klinicznych przed wprowadzeniem leku na rynek, sprawdzana jest w wielostopniowych próbach farmakodynamika i farmakokinetykaleków. Oznacza to, że dokładnie określone są właściwości fizyczne i chemiczne oraz wchłanianie, metabolizm i wydalanie leków w organizmie człowieka. Podczas tych badań naukowcy i lekarze dostarczają cennych informacji co do stosowania leków i określają między innymi kiedy najkorzystniej jest przyjąć dany lek. Dwie godziny przed obiadem? W trakcie jedzenia? Po posiłku?

Od czego zależy pora przyjmowania leków?

Preparaty lecznicze jak i pożywienie nie są obojętne dla całego ustroju. Przechodząc przez układ pokarmowy mogą nadwyrężyć jego strukturę. Z drugiej strony nasza dieta może w znaczący sposób wpłynąć na przyjmowane leki. W końcu chociażby tłuszcze, witaminy i mikroelementy są substancjami chemicznymi reagującymi ze sobą nawzajem. Dietą więc można przyspieszyć lub zwolnić wchłanianie i dystrybucję leków. Uważaj na łączenie leków z posiłkami zawierające silnie reagujące substancje. Ochronę w postaci jedzenia stosuje się po to, by zabezpieczyć układ pokarmowy przed podrażnieniem.

"Na pusty żołądek"

Określenie ‘na pusty żołądek’ oznacza przyjmowanie leku godzinę przed lub dwie godziny po posiłku - zapewnia to najskuteczniejsze wchłanianie i zapobiega interakcjom z pożywieniem. Przed posiłkiem, czyli ok. 20 minut przed tym, zanim zacznie się spożywanie dania. Po posiłku lub w trakcie jedzenia - sprawa oczywista. Skutkuje to ochroną przewodu pokarmowego.

Ulotka i lekarz źródłami wiedzy

Zastanawiasz się pewnie, skąd wziąć informacje o tym, kiedy przyjmować Twój lek. Dokładne i sprawdzone klinicznie informacje znajdziesz na ulotce informacyjnej. Oczywiście w niektórych przypadkach lekarz może zmienić zalecenia, szczególnie gdy ważny jest szybki efekt lub wygoda pacjenta. Dlatego też zawsze konsultuj się z lekarzem w celu dobrania odpowiedniego dla Ciebie schematu dawkowania.

