Wątroba – przygotowanie leków do działania

Większość leków przyjmowanych doustnie (tabletek, syropów) do swojego prawidłowego działania wymaga „przejścia” przez wątrobę. Trafiają do niej wraz z krwią. Wątroba przygotowuje leki do działania w organizmie, zmienia nieco ich budowę tak, by działały dopiero w miejscu przeznaczenia.

Sok grejpfrutowy

Nie wolno popijać leków sokiem grejpfrutowym, a najlepiej w ogóle z niego zrezygnować w trakcie farmakoterapii. Sok grejpfrutowy sam w sobie nie wyrządza nam żadnej szkody, natomiast w połączeniu z lekami może wywołać bardzo groźne konsekwencje. Wątroba, zamiast przygotować leki do działania, zajmie się sokiem grejpfrutowym i do organizmu mogą trafić nieprzygotowane leki. Może to prowadzić do braku działania leków, zatrucia albo do przedawkowania leków!

Jajka

Nadmierna ilość spożywanych jajek może być przyczyną nieodpowiedniego działania leków, które bezpośrednio wpływają na wątrobę, pęcherzyk żółciowy i przewody żółciowe. Dietetycy zalecają jedzenie maksymalnie trzech jajek na tydzień.

Alkohol a leki

Najgroźniejszym połączeniem są leki uspokajające lub nasenne i alkohol. Jego konsekwencją może być spotęgowanie działania leków, nadmierne uspokojenie, a nawet śmierć! Jeśli zatem stosujesz takie leki, upewnij się u lekarza, że nie należą one do żadnej z tych grup.

Alkohol wpływa również na działanie wątroby i może spowodować wydłużenie czasu aktywności niektórych leków lub ich nieprawidłowe przegotowanie do działania, a w konsekwencji zły wpływ na cały organizm. W skrajnych przypadkach może zdarzyć się tak, że leki, zamiast leczniczego wpływu, będą toksyczne!

Czy mleko szkodzi?

Mleko, jako dodatek do wielu leków stosowanych przewlekle, to bardzo zły pomysł – szczególnie do tych, które działają ochronnie na błonę śluzową żołądka. Coraz większe rozpowszechnienie choroby wrzodowej sprawia, że błona śluzowa żołądka u wielu osób jest narażona na czynniki drażniące i często dodatkowo stosuje się leki osłonowe dla żołądka. Preparaty te wspomagają naturalną barierę tworzoną przez śluz i chronią przed szkodliwym działaniem nadmiaru kwasów. Natomiast mleko neutralizuje działanie tej ochrony.

Tajemnicza tyramina

Tyramina to związek chemiczny znajdujący się w dużych ilościach w serach (twardych i dojrzewających), wędzonych rybach i mięsie, kiszonych ogórkach, kapuście, pomidorach, oliwkach, winie czerwonym i dojrzałych owocach. Wchodzi ona w reakcję z przyjmowanymi lekami i może doprowadzić do gwałtownego wzrostu ciśnienia tętniczego, co jest niebezpieczne dla życia nawet u osoby, która nigdy nie miała problemów z sercem!

