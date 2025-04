Aktywny styl życia - lepszy sen

Zapobiegać bezsenności można na wiele prostych sposobów. Zachowanie aktywności fizycznej w czasie dnia, ograniczenie spożywania napojów zawierających kofeinę i alkohol w godzinach wieczornych oraz jedzenie ostatniego posiłku więcej niż 3 godziny przed pójściem spać mogą zdecydowanie ułatwić zasypianie większości osób. Warto więc zacząć od modyfikacji stylu życia - u wielu osób z lekkimi zaburzeniami przynosi to ogromne korzyści.

Gdy potrzebny lek

Niestety, u co czwartej osoby starszej to nie wystarcza i potrzebne są leki ułatwiające zaśnięcie. Należą one do kilku grup substancji działających aktywnie na ośrodkowy układ nerwowy. Seniorzy mają obecnie do wyboru szeroką gamę leków, od łagodnych i ogólnie dostępnych do silnych i specjalistycznych, które mogą pozwolić na łatwiejsze zapadanie w sen i utrzymanie go.

Pamiętać należy jednak, że leków tych nie wolno brać przez dłuższy okres niż według wskazań lekarskich, a tabletki wolno łykać jedynie w razie konieczności, w przeciwieństwie do leków działających na inne narządy.

Coś za coś…

Przyjmowanie leków nasennych może prowadzić do uzależnienia, szczególnie niebezpiecznego u osób starszych. Leki te nie leczą choroby podstawowej. Maskują one jedynie ten przykry objaw, przez co odstawianie jest szczególnie przykre i długotrwałe. Przy odstawieniu może rozwinąć się nawet zespół objawów chorobowych, polegający na wystąpieniu rozdrażnienia i lęków, przez poważne zaburzenia psychiczne po drgawki i bóle. Osoby starsze, poprzez gorszą pracę wątroby i nerek, kumulują leki w organizmie, ich wydalanie staje się trudniejsze, przez co łatwiej może dość do przedawkowania.

Leki nasenne wpływać mogą na metabolizm innych preparatów, jak na przykład substancje przeciwbólowe czy przeciwzakrzepowe, więc przyjmując je należy zachować szczególną ostrożność i omówić potencjalne skutki niepożądane z lekarzem prowadzącym.

