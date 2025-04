– 21 tabletek – po których należy zrobić 7 dni przerwy, a następnie zacząć nowe opakowanie,

– 21 tabletek plus 7 tabletek placebo – co oznacza, że przyjmuje się tabletkę codziennie bez przerwy, co ma wyrabiać nawyk regularności,

– 24 tabletki plus 4 tabletki placebo – zasada przyjmowania jak wyżej,