Novynette - Działanie:

Monofazowy, doustny środek antykoncepcyjny. Etinylestradiol, występujący w preparacie w małej dawce powoduje zwiększenie odnowy błony śluzowej macicy oraz hamuje wydzielanie FSH i LH, wpływa na zahamowanie wzrostu i dojrzewania pęcherzyków Graffa. Zawarty w preparacie dezogestrel jest gestagenem III generacji o wysokiej i swoistej aktywności progestagennej oraz minimalnym działaniu androgennym. Hamuje wydzielanie gonadotropin z przedniego płata przysadki mózgowej oraz posiada zdolność do przekształcania sekrecyjnego błony śluzowej macicy, tworząc barierę dla migracji plemników do jamy macicy. Wysoka aktywność związku pozwala na znaczne zmniejszenie stosowanej dawki. Ze względu na odpowiedni dobór dawek komponent hormonalnych preparat jest dobrze tolerowany. Brak istotnego działania androgennego powoduje, że wywiera on korzystny wpływ na gospodarkę lipidową. Ponadto reguluje cykl miesiączkowy, zmniejsza obfitość krwawień oraz dolegliwości związane z napięciem przedmiesiączkowym. W badaniach epidemiologicznych stwierdzono, że długotrwałe stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jajnika i endometrium, niektórych łagodnych chorób sutka oraz stanów zapalnych w obrębie miednicy mniejszej.

Novynette - Skład:

Opakowanie zawiera 21 tabl. o stałym składzie: 0,15 mg dezogestrelu i 0,02 mg etinylestradiolu.

Novynette - Wskazania:

Doustna antykoncepcja.

Novynette - Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Zaburzenia zakrzepowo-zatorowe obecne lub w wywiadzie (w szczególności: udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, zakrzepica żył głębokich, zator płucny) oraz zaburzenia układu krzepnięcia, w tym wrodzony niedobór antytrombiny III, białka C lub S, ciężkie choroby organiczne serca, ciężka postać nadciśnienia, zaburzenia metabolizmu lipidów, ciężka postać cukrzycy, anemia sierpowatokrwinkowa. Przerost lub rak endometrium, rozpoznanie lub podejrzenie raka sutka lub innego nowotworu zależnego od estrogenów. Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej etiologii. Choroby wątroby: ciężka niewydolność wątroby, zespół Dubin-Johnsona i Rotora, zaburzenia wydzielania lub opróżniania pęcherzyka żółciowego (w tym cholestaza w wywiadzie, idiopatyczna żółtaczka lub świąd podczas ostatniej ciąży), rak lub gruczolak wątroby. Opryszczka ciężarnych w wywiadzie, otoskleroza z pogorszeniem podczas poprzednich ciąż, znaczna otyłość, migreny z towarzyszącymi zaburzeniami czuciowymi, ruchowymi lub dotyczącymi narządów zmysłów, przewlekłe zapalenie okrężnicy. Palenie papierosów (szczególnie przez kobiety powyżej 35 r.ż.).

Novynette - Środki ostrożności:

Ostrożnie stosować u pacjentek z chorobami serca, nerek, astmą, rozpoznaną depresją w wywiadzie oraz u osób stosujących soczewki kontaktowe. Stosowanie preparatu należy przerwać w następujących przypadkach: wystąpienie objawów choroby zatorowo-zakrzepowej, zakrzepowego zapalenia żył, zaburzenia mózgowo-naczyniowe, zakrzepica siatkówki, ostre zaburzenia widzenia lub słuchu, nawracające silne bóle głowy, nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zawał mięśnia sercowego, ostre bóle brzucha lub powiększenie wątroby, żółtaczka, zapalenie wątroby, świąd całego ciała, nasilenie napadów padaczkowych, wystąpienie ostrej depresji, planowane zabiegi chirurgiczne (6 tyg. przed planowanym zabiegiem) i przez okres unieruchomienia, trudności w poruszaniu się (szczególnie niedowłady), wystąpienie lub nawrót porfirii, wystąpienie zaburzeń czynności nerek lub pogorszenie istniejącej niewydolności nerek.

Novynette - Ciąża i laktacja:

Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Novynette - Działania niepożądane:

W trakcie pierwszych cykli stosowania preparatu może wystąpić plamienie i krwawienie międzymiesiączkowe. Podczas stosowania preparatu zwiększa się ryzyko zakrzepowego zapalenia żył, zakrzepicy żylnej, zatoru tętniczego lub płucnego, zawału mięśnia sercowego, krwotoku mózgowego, nadciśnienia tętniczego, choroby pęcherzyka żółciowego, gruczolaka i łagodnego guza wątroby. Podczas stosowania preparatu obserwowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, wzdęcia), okresową niepłodność po przerwaniu leczenia, ostudę, zmiany gruczołu piersiowego, zmianę wydzielania śluzu szyjkowego, nadżerki szyjki macicy, żółtaczkę cholestatyczną, migreny, alergiczne zmiany skórne, depresję, grzybicę pochwy, zmianę krzywizny rogówki, nietolerancję soczewek kontaktowych. Sporadycznie w czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek może nie wystąpić krwawienie miesiączkowe (przyjmowanie preparatu można kontynuować jedynie po wykluczeniu ciąży). Wskazaniem do przerwania stosowania są: brak krwawienia w przeciągu 2 kolejnych cykli, choroba zatorowo-zakrzepowa, zaburzenia krążenia mózgowego, ostre zaburzenia widzenia lub słuchu, nawracające silne bóle głowy, nagły wzrost ciśnienia tętniczego krwi, zawał mięśnia sercowego, żółtaczka, zapalenie wątroby lub podejrzenie, nasilenie napadów padaczkowych, wystąpienie ostrej depresji lub porfirii, nasilenie niewydolności nerek.

Novynette - Interakcje:

Jednoczesne przyjmowanie ampicyliny, chloramfenikolu, neomycyny, penicyliny, sulfonamidów, tetracykliny, dihydroergotaminy oraz leków uspokajających może powodować zmniejszenie skuteczności preparatu. Preparat może zwiększać toksyczność trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, maprotyliny oraz leków działających hepatotoksycznie. Podczas jednoczesnego przyjmowania leków przeciwzakrzepowych należy kontrolować czas protrombinowy i w razie potrzeby zmodyfikować ich dawkę. Jednoczesne przyjmowanie bromokryptyny może powodować mlekotok oraz brak krwawienia miesiączkowego. Doustne środki antykoncepcyjne mogą zwiększać stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę lub inne leki przeciwcukrzycowe.

Novynette - Dawkowanie:

Doustnie: 1 tabl. dziennie od 1. lub 5. dnia cyklu przez 21 dni, o stałej porze dnia. Następnie 7 dni przerwy przed rozpoczęciem kolejnego opakowania, w czasie których powinno wystąpić krwawienie odpowiadające miesiączce. Jeśli tabletka została przyjęta 5. dnia, należy zastosować dodatkowe metody antykoncepcji. Pacjentki przyjmujące uprzednio inne dwuskładnikowe preparaty antykoncepcyjne, rozpoczynające stosowanie preparatu, powinny przyjąć pierwszą tabletkę następnego dnia po zakończeniu przyjmowania wszystkich tabletek z dotychczas stosowanych. Przy zmianie preparatu, zawierającego wyłącznie progestagen, pierwsza tabletka powinna być przyjęta w dniu wystąpienia krwawienia miesiączkowego lub następnego dnia po zakończeniu przyjmowania preparatu jednoskładnikowego (wówczas przez 5 dni należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji). Pacjentki po porodzie powinny rozpocząć przyjmowanie tabletek pierwszego dnia pierwszego krwawienia miesięcznego i stosować dodatkowe metody antykoncepcji przez 2 tyg. od rozpoczęcia stosowania preparatu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu tabletka nie została przyjęta, należy to zrobić w możliwie jak najkrótszym czasie. Zapobieganie owulacji można uważać za przerwane, jeśli między przyjęciem 2 tabl. upłynęło więcej niż 36 h.