Co to jest lek Yasminelle i w jakim celu się go stosuje?

Yasminelle, 0,02 mg + 3 mg, tabletki powlekane

Ethinylestradiolum + Drospirenonum

Yasminelle jest tabletką antykoncepcyjną i jest stosowana w celu zapobiegania ciąży.

Każda tabletka zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, a mianowicie drospirenonu i etynyloestradiolu.

Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony, zwane są tabletkami "złożonymi".

Jak stosować lek Yasminelle?

Należy przyjmować jedną tabletkę Yasminelle codziennie, w razie potrzeby z niewielką ilością wody. Można przyjmować tabletki z pokarmem, lub bez, ale należy przyjmować je codziennie, mniej więcej o tej samej porze.

Blister zawiera 21 tabletek. Obok każdej tabletki wydrukowany jest dzień tygodnia, w którym powinna być przyjęta. Jeżeli, na przykład, zaczyna się we środę, należy wziąć tabletkę z napisem "Śr" obok niej. Należy przesuwać się zgodnie z kierunkiem strzałki na blistrze, aż wszystkie 21 tabletek zostanie przyjętych.

Następnie, nie należy przyjmować tabletek przez 7 dni. Podczas tej 7-dniowej przerwy (zwanej też tygodniem przerwy) powinno rozpocząć się krwawienie. To tak zwane "krwawienie z odstawienia" zwykle rozpoczyna się w 2. lub 3. dniu tygodnia przerwy.

W 8. dniu po ostatniej tabletce Yasminelle (to znaczy po 7-dniowej przerwie), należy rozpocząć kolejny blister, nawet jeżeli krwawienie nie ustało. Oznacza to, że należy rozpocząć kolejny blister w tym samym dniu tygodnia i, że krwawienie z odstawienia powinno występować w tych samych dniach co miesiąc.

Jeżeli pacjentka stosuje Yasminelle w powyższy sposób, jest chroniona przed ciążą także w ciągu 7 dni, w których nie przyjmuje tabletek.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Yasminelle może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częste działania niepożądane (dotykające więcej niż 1 na 100 lecz mniej niż 1 na 10 kobiet):

wahania nastroju,

ból głowy,

ból brzucha (żołądka),

trądzik,

ból piersi,

powiększenie piersi,

bolesne lub nieregularne miesiączki,

zwiększenie masy ciała.

Niezbyt częste działania niepożądane (dotykające więcej niż 1 na 1000 lecz mniej niż 1 na 100 kobiet):

kandydoza (zakażenie grzybicze),

opryszczka (herpes simplex),

reakcje alergiczne, niekiedy ciężkie (obrzęk naczynioruchowy) z obrzękiem skóry i (lub) błon śluzowych,

zwiększony apetyt,

depresja,

nerwowość,

zaburzenia snu,

obniżenie libido (pożądania seksualnego),

odczuwanie mrowienia i drętwienia,

zawroty głowy,

problemy ze wzrokiem,

zaburzenia rytmu serca lub niezwykle szybki rytm serca,

zakrzep krwi (zakrzepica) w naczyniu nogi lub płuc (zatorowość płucna),

wysokie ciśnienie krwi,

migrena,

żylaki,

ból gardła,

zapalenie żołądka i (lub) jelit,

mdłości,

wymioty,

biegunka,

zaparcie,

wypadanie włosów (łysienie),

świąd,

wysypki,

suchość skóry,

łojotokowe zapalenie skóry,

ból szyi,

ból kończyn,

kurcze mięśni,

zakażenie pęcherza moczowego,

guz piersi (łagodny i rak),

wydzielanie mleka u kobiet nie będących w ciąży (mlekotok),

torbiele jajników,

nagłe zaczerwienienie twarzy,

brak miesiączek,

bardzo obfite miesiączki,

upławy,

suchość pochwy, b

ól w dolnej części brzucha (miednica),

nieprawidłowy rozmaz szyjkowy (metodą Papanicolau),

zatrzymanie płynów,

brak energii,

silne pragnienie,

zwiększone pocenie się,

zmniejszenie masy ciała.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.