Na pytanie odpowiada Krzysztof Dynowski, dr n. med. ginekolog endokrynolog

Zanim ginekolog przepisze hormonalną antykoncepcję, przeprowadza dokładny wywiad. Na tej podstawie decyduje, czy konieczne są jakieś badania. Testy hormonalne zaleca się wówczas, gdy występują np. nieregularne miesiączki czy nadmiar włosów na ciele. Takie objawy mogą sygnalizować zaburzenia hormonalne. U pań, u których w rodzinach były przypadki chorób układu krążenia (jak np. zakrzepica żylna, udar, zawał) wskazane jest badanie krzepliwości krwi. W trakcie stosowania pigułek należy co rok kontrolować stan wątroby, gdyż zawarte w pigułkach hormony mogą zaburzać jej pracę. W tym celu sprawdza się poziom enzymów wątrobowych (m.in. ALAT i ASPAT). Niezbędne jest również coroczne badanie krzepliwości krwi (w czasie zażywania pigułek wzrasta ryzyko zakrzepów) oraz zrobienie cytologii. Kobieta powinna także co miesiąc sama kontrolować piersi, a raz w roku poprosić o to lekarza.