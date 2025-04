Regulon - Wskazania:

Doustna antykoncepcja.

Uwaga! Przed rozpoczęciem leczenia powinno być przeprowadzone badanie ginekologiczne, badanie sutków, pomiar ciśnienia krwi. Badania takie należy regularnie powtarzać.

Regulon - Dawkowanie:

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowanego leku ustala lekarz. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Regulon - Możliwe skutki uboczne:

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, wzdęcia), okresowa niepłodność po przerwaniu leczenia, zmiany gruczołu piersiowego, zmiana wydzielania śluzu szyjkowego, nadżerki szyjki macicy, żółtaczka cholestatyczną, migrena, alergiczne zmiany skórne, depresja, grzybica pochwy, zmianę krzywizny rogówki, nietolerancja soczewek kontaktowych. Podczas stosowania preparatu zwiększa się ryzyko zakrzepowego zapalenia żył, zakrzepicy żylnej, zatoru tętniczego lub płucnego, zawału serca, krwotoku mózgowego, nadciśnienia tętniczego, choroby pęcherzyka żółciowego,gruczolaka i łagodnego guza wątroby. W trakcie pierwszych cykli stosowania preparatu może wystąpić plamienie i krwawienie międzymiesiączkowe. Sporadycznie w czasie przerwy w przyjmowaniu tabletek może nie wystąpić krwawienie miesiączkowe (podawanie preparatu można kontynuować jedynie po wykluczeniu ciąży). Uwaga! Stosowanie doustnej antykoncepcji może zmieniać tolerancję na szkła kontaktowe. Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na na sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Regulon - Poinformuj lekarza:

Gdy masz nadwrażliwość na składniki preparatu, zaburzenia zakrzepowo-zatorowe w wywiadzie lub aktualnie istniejące (udar mózgu, zawał serca, zakrzepica żył głębokich, zator płucny) oraz zaburzenia układu krzepnięcia, w tym wrodzony niedobór antytrombiny III (AT-III), białka C lub S, ciężkie choroby serca, ciężka postać nadciśnienia, zaburzenia metabolizmu lipidów, ciężką postać cukrzycy, przerost endometrium, rak endometrium, rozpoznanie lub podejrzenie raka sutka lub innego nowotworu zależnego od estrogenów, choroby wątroby, raka wątroby, gruczolaka wątroby, opryszczkę ciężarnych w wywiadzie, otosklerozę z pogorszeniem podczas poprzednich ciąż, znaczną otyłość, migreny z towarzyszącymi zaburzeniami czuciowymi, ruchowymi lub dotyczącymi narządów zmysłów, krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie, przewlekłe zapalenie okrężnicy. Gdy przyjmujesz ampicylinę, neomycynę, penicylinę V, sulfonamidy, tetracykliny, dihydroergotaminę, leki uspokajające (może dojść do obniżenia skuteczności antykoncepcji doustnej), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, maprotylina, doustne leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny lub indandionu), bromokryptynę (może wystąpić brak miesiączki i/lub mlekotok), leki hepatotoksyczne (ryzyko zwiększonej hepatotoksyczności). W trakcie przyjmowania hormonalnych preparatów antykoncepcyjnych może zmienić się zapotrzebowanie na doustne leki przeciwcukrzycowe i insulinę ze względu na wpływ hormonów na tolerancję glukozy. Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Stosowanie preparatu w czasie ciąży jest przeciwwskazane. Przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu Regulon, należy wykluczyć ciążę. Jeżeli zajście w ciążę nastąpi podczas przyjmowania preparatu, należy go natychmiast odstawić. Nie należy karmić piersią podczas stosowania doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Regulon - Ceny

Regulon, tabletki powlekane, 0,03 mg + 0,15 mg, 21 szt