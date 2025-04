Chociaż powodem spóźniającej się miesiączki najczęściej jest ciąża, to jednak nie jest to jedyna możliwa przyczyna. Zaburzenia cyklu miesiączkowego mogą przydarzyć się każdej kobiecie. Jedyną dość niezawodną metodą przyspieszenia okresu jest antykoncepcja hormonalna, ale inne sposoby również mogą okazać się skuteczne. Przed próbami przyspieszenia okresu najlepiej skonsultować się z ginekologiem po to, aby wykluczyć ciążę oraz ocenić stan zdrowia.

Prawidłowo cykl menstruacyjny trwa 28 dni. Często jednak u kobiet zdarzają się przesunięcia, a miesiączka pojawia się wcześniej lub się spóźnia. Brak miesiączki jest głównym objawem ciąży, więc najlepiej udać się do ginekologa, jeśli nie mamy pewności. Okres może się spóźniać z powodu:

intensywnego wysiłku – może dochodzić do rozregulowania gospodarki hormonalnej, a w konsekwencji – braku miesiączki,

zmiany klimatu – na opóźnienie okresu mogą wpłynąć zmiana miejsca przebywania i strefy czasowej,

– na opóźnienie okresu mogą wpłynąć zmiana miejsca przebywania i strefy czasowej, stresu – powoduje zaburzenia hormonalne, uaktywnia produkcję androgenów (męskich hormonów płciowych),

odchudzania – mózg włącza „tryb oszczędnościowy”, co powoduje zahamowanie jajeczkowania i okresu,

nadwagi – zbyt duża masa ciała prowadzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej, a w następstwie zaburzeń miesiączkowania,

zbyt duża masa ciała prowadzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej, a w następstwie zaburzeń miesiączkowania, infekcji – przesunięcie okresu może spowodować nawet grypa,

niektórych leków – wpływ mogą mieć leki psychotropowe, na nadciśnienie; okres może się spóźniać po odstawieniu tabletek antykoncepcyjnych,

niektórych chorób, np. choroby tarczycy, zespół policystycznych jajników, hiperprolaktynemia, zaburzenia działania przysadki mózgowej i jajników.

Jeśli miesiączki często się spóźniają albo dochodzi do innych zaburzeń cyklu miesiączkowego, należy udać się do ginekologa, ponieważ przyczyną spóźniającego się okresu mogą być poważne choroby.

Te metody są bezpieczne i mogą być stosowane bez konsultacji z lekarzem. Ich skuteczność może wynikać z poprawy krążenia, rozrzedzenia krwi oraz rozkurczenia mięśni macicy.

Bezpieczne domowe sposoby na przyspieszenie miesiączki:

Gorąca kąpiel lub ciepłe okłady — te metody rozluźniają mięśnie i poprawiają krążenie, a także redukują stres. Możesz wykonać masaż podbrzusza gorącym strumieniem wody lub zrobić okłady termoforem w okolicy podbrzusza.

— te metody rozluźniają mięśnie i poprawiają krążenie, a także redukują stres. Możesz wykonać masaż podbrzusza gorącym strumieniem wody lub zrobić okłady termoforem w okolicy podbrzusza. Stosunek seksualny — powoduje produkcję hormonów, które wywołują skurcze macicy oraz obniżają napięcie, dzięki czemu seks może przyspieszyć miesiączkę. Orgazm też może być wystarczający.

— powoduje produkcję hormonów, które wywołują skurcze macicy oraz obniżają napięcie, dzięki czemu seks może przyspieszyć miesiączkę. Orgazm też może być wystarczający. Aktywność fizyczna — zmniejsza napięcie i stres, dlatego może przyczynić się do wystąpienia okresu. Aktywność nie powinna być jednak zbyt intensywna. Niektórzy polecają skakanie, bieganie po schodach lub inne ćwiczenia kardio.

— zmniejsza napięcie i stres, dlatego może przyczynić się do wystąpienia okresu. Aktywność nie powinna być jednak zbyt intensywna. Niektórzy polecają skakanie, bieganie po schodach lub inne ćwiczenia kardio. Techniki relaksacyjne — spokojne ćwiczenia, odpoczynek z książką lub przyjemną muzyką redukują poziom stresu i rozluźniają mięśnie, a to może przesunąć termin miesiączki.

— spokojne ćwiczenia, odpoczynek z książką lub przyjemną muzyką redukują poziom stresu i rozluźniają mięśnie, a to może przesunąć termin miesiączki. Napary z ziół : malwa, krwawnik pospolity, dziurawiec to rośliny, które mogą przyspieszyć okres.

: malwa, krwawnik pospolity, dziurawiec to rośliny, które mogą przyspieszyć okres. Ananas — może wpływać na rozluźnienie szyjki macicy poprzez działanie zawartej w owocach bromelainy, a przez to wywoływać okres. Brakuje danych naukowych potwierdzających ten sposób.

Uważaj na łączenie ziół o tych samych właściwościach. W przypadku dziurawca i malwy miesiączka może być bardziej obfita, bolesna i dłuższa. Przeczytaj też: Jak skrócić okres?

Na regulację cyklu miesiączkowego można wpłynąć za pomocą środków farmakologicznych, przede wszystkim tabletek antykoncepcyjnych. Ale uwaga: na forach internetowych można znaleźć wiele innych sposobów na przyspieszenie okresu, które mogą być nie tylko nieskuteczne, ale też niebezpieczne.

Tabletki antykoncepcyjne na przyspieszenie okresu

Najskuteczniejszą metodą przyspieszania okresu jest stosowanie środków hormonalnych w postaci tabletek antykoncepcyjnych. Polega to najczęściej na rezygnacji z 7-dniowej przerwy w braniu pigułek i wraz z wystąpieniem krwawienia rozpoczęciu kolejnego blistra, aby antykoncepcja była wciąż skuteczna. Termin miesiączki przesunie się i będzie w czasie, gdy pigułki przestaną być przyjmowane. Po tygodniu należy zacząć je znowu zażywać. Metodę najlepiej skonsultować z ginekologiem, ponieważ nie jest to sposób dla każdego.

Trzeba dodać, że celem stosowania środków hormonalnych jest przede wszystkim indukowanie okresu u kobiet z zaburzeniami miesiączkowania. Warto pamiętać, że w przypadku nieprawidłowych krwawień, należy poszukiwać przyczyny problemu.

Luteina na przyspieszenie okresu

Luteinę (progesteron) przyjmuje się po to, żeby wywołać miesiączkę w przypadku zaburzeń okresu lub braku miesiączki. Luteinę przyjmuje się w formie tabletek doustnych lub dopochwowych przez okres od 5 do 7 dni. Po tym czasie powinien pojawić się okres. Luteina działa rozkurczowo na mięśnie macicy, zmniejsza ryzyko poronienia, zapobiega zbyt wczesnemu porodowi, dostosowuje metabolizm kobiety w ciąży do potrzeb płodu.

Witamina C na przyspieszenie okresu

Niektórzy polecają przyjmowanie witaminy C na przyspieszenie okresu, co mogłoby wynikać z potencjalnego wpływu kwasu askorbinowego na poziom żeńskich hormonów płciowych. Badania naukowe nie potwierdzają jednak tych doniesień. Nie jest to też metoda szkodliwa.

Aspiryna na przyspieszenie okresu

Aspiryna, inaczej kwas acetylosalicylowy, ma działanie rozrzedzające krew, dlatego niektórzy polecają ją na przyspieszenie miesiączki. Nie ma dowodów naukowych, które sugerują, że aspiryna może przyspieszyć okres. Co więcej, lek ten może wywołać skutki uboczne: ból brzucha, zaostrzenie choroby wrzodowej, a nawet krwotok.

Nospa na przyspieszenie okresu

Nospa, inaczej drotaweryna, to lek działający rozkurczowo na mięśnie gładkie, polecany przy bolesnych miesiączkach, stanach skurczowych w chorobach dróg moczowych, pokarmowych lub żółciowych. Nie ma dowodów naukowych na to, że drotaweryna jest skuteczna w przyspieszaniu okresu.

Tak, niektóre metody przyspieszania miesiączki mogę być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli jesteś w ciąży. Niektóre leki lub zioła mogą powodować poronienie. W razie wątpliwości najlepiej sprawdzić u ginekologa, czy powodem spóźniającej się miesiączki może być ciąża. Czasami zaburzenia cyklu menstruacyjnego świadczą o poważnych chorobach, dlatego należy upewnić się w gabinecie specjalisty.

