Ból głowy, bóle stawów, bóle menstruacyjne. Gdy odczuwamy ból trudno funkcjonować, wykonywać codzienne czynności, odpowiednio reagować w sytuacji stresowej. Gdy chcemy, by nasz organizm wrócił do normy, sięgamy po lek przeciwbólowy. Niestety niektóre z nich wywołują działania niepożądane w postaci zaburzeń koncentracji, senności czy bólów głowy.

Rodzaje leków przeciwbólowych

Leki przeciwbólowe są dzielone na narkotyczne i nienarkotyczne. Leki narkotyczne nazywane są inaczej opioidowymi, ponieważ ich pochodne wyizolowano z opium. Wpływają one na aktywność mózgu i dlatego wydawane są najczęściej z przepisu lekarza. Do leków tych należą m.in. morfina, petydyna, tramadol, fentanyl, buprenorfina. Leki te hamując ból jednocześnie uspokajają, czasem mogą działać nasennie lub powodować zaburzenia widzenia. W związku z tym, że silnie zaburzają czynność psychomotoryczną po ich zastosowaniu zabronione jest prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn w ruchu. Leki z tej grupy, na które powinni uważać kierowcy to: Vendal, Dolargan oraz Dolcontral.

Warto wiedzieć: Jakie leki wykrywają policyjne narkotesty?

Leki bez recepty

Leki na receptę zwykle stosowane są ostrożnie, po przeczytaniu ulotki. Większe zagrożenie stanowią leki bez recepty zawierające substancje zmniejszające koncentrację, powodujące zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. Do takich substancji należy kodeina, która przekształca się w organizmie w morfinę. Kierowcy często nie zdają sobie sprawy z tego, że kodeina występuje w preparatach, takich jak: Antidol, Ascodan, Nurofen PLUS oraz Solpadeine. Szczególnie niebezpieczne są preparaty o przedłużonym działaniu, np. Apap NOC, ponieważ ich działanie można zaobserwować jeszcze następnego dnia od zażycia leku.

Polecamy: Przeziębienie - nie daj się zaskoczyć

Reklama