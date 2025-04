Krwawienie z odbytu. Co oznacza?

Typowe objawy hemoroidów (występowania guzków krwawniczych) obejmują ból i pieczenie okolicy odbytu. Dosyć często pacjenci obserwują krwawienie z odbytu, ślady krwi na stolcu lub papierze toaletowym. Przy chorobie hemoroidalnej częste jest uczucie niepełnego wypróżnienia. Choroba, mimo że kłopotliwa, pozostaje jednak z reguły niegroźna.

Inaczej sprawa się ma w przypadku raka jelita grubego. Tutaj rokowanie jest bardzo poważne i konieczne jest natychmiastowe leczenie. Jakie są zatem objawy raka? Czy można go pomylić z hemoroidami?

Objawy raka jelita grubego

Objawy związane z rakiem jelita grubego zależą od umiejscowienia nowotworu. Guz zlokalizowany w początkowym odcinku jelita grubego zwykle rośnie do jego światła i początkowo nie powoduje dolegliwości związanych z wypróżnianiem. W przypadku tego typu nowotworu najczęściej pierwszym symptomem są objawy niedokrwistości, czyli anemii, spowodowane przewlekłym krwawieniem z guza.

W stolcu można zaobserwować ślady krwi, jednak jest ona ciemniejsza i bardziej zmieszana ze stolcem niż krew pochodząca z żylaków odbytu. W tym drugim przypadku częściej są to pasma żywoczerwonej krwi pokrywające stolec.

Czy można ustrzec się przed zachorowaniem na raka jelita grubego?

Nieco inaczej objawia się rak końcowej części jelita grubego. Ten nowotwór zazwyczaj rośnie koncentrycznie, czyli powiększając się, zmniejsza światło jelita. Pacjenci skarżą się na zmianę charakteru wypróżnień – obecne są na zmianę zaparcia i biegunki.

Zmienia się także uformowanie stolca – staje się on podłużny, „ołówkowaty”. W tym przypadku także może pojawić się krew w stolcu, która jest jasnoczerwona i przypomina krwawienie z żylaków odbytu.

Co powinno wzbudzić niepokój?

Niepokojące objawy, które powinny skłonić do wizyty u lekarza, to wspomniana już zmiana rytmu wypróżnień, obfite krwawienia z odbytu, bóle brzucha, objawy niedokrwistości oraz chudnięcie. Guzki krwawnicze można wykryć podczas badania per rectum lub rektoskopowego. Natomiast w celu wykluczenia nowotworu jelita grubego konieczne jest wykonanie pełnego badania jelita grubego – kolonoskopii.

Hemoroidy i rak jelita grubego mogą współistnieć!

Należy pamiętać, że obie choroby, czyli żylaki odbytu i nowotwór jelita grubego, mogą ze sobą współistnieć, a ich objawy mogą nakładać się na siebie. Dlatego jeśli zauważymy coś niepokojącego, należy zgłosić się do lekarza w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki. Szczególnie czujne powinny być osoby, u których w rodzinie występowały przypadki nowotworów.

