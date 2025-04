Masz problemy z tarczycą? Pewnie oznacza to, że przyjmujesz lewotyroksynę pod postacią popularnego w Polsce leku Euthyrox. Na rynku pojawił się on właśnie z nowym składem i opakowaniem.

Czym różni się nowa wersja leku od starej?



Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne i Polskie Towarzystwo Tyreologiczne wydały komunikat na temat zmiany składu popularnego leku na choroby tarczycy Euthyrox. Nowa formuła produktu Euthyrox ®N zamiast laktozy ma mannitol i kwas cytrynowy. Co to zmienia dla pacjentów?

W celu poprawienia stabilności substancji czynnej w tabletkach, ze składu preparatu Euthyrox®N usunięto laktozę i zastąpiono ją substancjami pomocniczymi mannitolem i kwasem cytrynowym. Korzystnym efektem tej modyfikacji jest zmniejszenie zmienności zawartości substancji czynnej w produkcie, z wcześniejszego zakresu 90-110% do 95-105%, przy jednoczesnym zachowaniu 3-letniego okresu ważności leku. Uzyskano produkt bardziej stabilny o węższych granicach specyfikacji co powinno mieć korzystny wpływ na przebieg leczenia – piszą eksperci.

Nowy lek jest biologicznie równoważny poprzedniemu, nie zmieniła się substancja czynna, okres trwałości, postać farmaceutyczna ani dostępne wartości dawek. Większa stabilność preparatu oznacz większą skuteczność – szczególnie u seniorów, kobiet w ciąży, a także dzieci i młodzieży.

Zgodnie z zapewnieniami obu Towarzystw zmiany „były konsekwencją wymogów organów ds. zdrowia w sprawie ograniczenia do minimum wahań zawartości substancji czynnej w lekach zawierających lewotyroksynę”.

Zmiana substancji pomocniczych nie wymaga zmiany dawkowania i przyjmowania innych dawek hormonu. Niemniej należy obserwować swój organizm, a najlepiej by było sprawdzić poziom hormonów po około 3 miesiącach od zaczęcia zażywania nowej wersji leku – chyba, że lekarz zadecyduje wcześniejszą kontrolę z uwagi na niepokojące objawy – pisze farmaceutka Anna Wyrwas, autorka bloga mlodyfarmaceuta.pl.

Co zrobić ze starszą wersją leku?



Anna Wyrwas radzi, by najpierw skończyć przyjmowanie starszej wersji Euthyroxu, a dopiero po jej skończeniu zacząć brać nowszą.

Jeśli macie w domu „starą” wersję leku zjedzcie ją do końca, a dopiero potem sięgnijcie po preparat z nowym składem. Gdy się przerzucicie na nową – nie wracajcie do starej. W aptekach przez jakiś czas będą dostępne jeszcze te „stare” opakowania, trzeba wtedy farmaceutę poprosić o nowe – dodaje farmaceutka Anna Wyrwas.

Euthyrox® N to preparat hormonu tarczycy wytwarzany przez firmę farmaceutyczną Merck. Stosuje się go do leczenia chorób i zaburzeń czynności tarczycy. Substancją czynną leku jest lewotyroksyna sodowa.

