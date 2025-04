Bywają w życiu takie sytuacje, gdy dwoje ludzi pod wpływem emocji zapomni się zabezpieczyć lub po prostu wybrana przez nich metoda antykoncepcji zawiedzie. Po chwili rozkoszy i upojnej nocy przychodzi jednak czas na refleksję. I co teraz? Czy przypadkiem nie jestem w ciąży? Co mam robić? Z ratunkiem przychodzi antykoncepcja doraźna.

"Pigułka po" to zwykle tabletka o dużej zawartości hormonów, którą przyjmuje się w sytuacji wyjątkowej np. pęknięciu prezerwatywy, nieregularnym używaniu środków antykoncepcyjnych, w celu zapobiegnięcia zagnieżdżenia się komórki jajowej. Jest ona skuteczna w ok. 90-95 % w przypadku zażycia jej w ciągu 72 godzin. Na polskim rynku dostępne są dwa preparaty tego typu (Escapelle, Postinor Duo).



"Pigułka po" jest preparatem stosowanym w antykoncepcji w nagłych przypadkach. Może być stosowana sporadycznie po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanego zabezpieczenia. Tę formę antykoncepcji często nazywa się „antykoncepcją po stosunku”, „antykoncepcją doraźną” lub „antykoncepcją awaryjną”. Metoda ta nie może zastępować innych, regularnych sposobów zapobiegania ciąży.

Pamiętaj masz 72 godziny!

Tabletkę należy przyjąć jak najszybciej, najlepiej w ciągu 12 godzin i nie później niż do 72 godzin po stosunku płciowym. Jeżeli w ciągu 3 godzin od połknięcia tabletki wystąpią wymioty, należy natychmiast przyjąć jeszcze jedną tabletkę.



Sposób działania

Uważa się, że "pigułka po" stosowana zgodnie z zaleceniami zapobiega owulacji (jajeczkowaniu)

i zapłodnieniu, o ile stosunek płciowy miał miejsce przed owulacją, gdy prawdopodobieństwo zapłodnienia jest największe. Powoduje zmiany w błonie śluzowej macicy,a przez to zmniejsza możliwość zagnieżdżenia zapłodnionej komórki jajowej w macicy. Zagęszcza śluz uniemożliwiając poruszanie się plemników, a zażyta w pierwszej fazie cyklu opóźnia owulację.

Lek nie jest skuteczny, jeśli proces zagnieżdżania już się rozpoczął, ponieważ "pigułka po" nie powoduje przerwania istniejącej ciąży. Gdy preparat zostanie przyjęty zbyt późno, podtrzymuje ciążę i staje się jej sprzymierzeńcem. To podstawowy dowód na to, że antykoncepcja postkoitalna nie niszczy płodu.



Wskazania do stosowania

Antykoncepcja doraźna jest metodą zalecaną do sporadycznego stosowania (w ciągu 72 godzin) w przypadkach nagłych: po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w przypadku niepowodzenia zastosowanej metody antykoncepcyjnej. Jeśli kobieta nie jest pewna, ile czasu minęło od odbycia niezabezpieczonego stosunku płciowego lub gdy od niezabezpieczonego stosunku w tym samym cyklu miesiączkowym minęły ponad 72 godziny, może dojść do zapłodnienia.

Po zastosowaniu antykoncepcji w przypadkach nagłych do momentu wystąpienia następnego krwawienia miesiączkowego zaleca się stosowanie dodatkowych, mechanicznych metod antykoncepcyjnych (np. prezerwatywa, kapturek naszyjkowy, krążek dopochwowy). Zastosowanie "pigułki po" nie stanowi przeciwwskazania do dalszego stosowania regularnej antykoncepcji hormonalnej.



Możliwe działania niepożądane

"Pigułka po" może powodować działania niepożądane: nudności, tkliwość piersi, opóźnienie miesiączki o ponad 7 dni, nieregularne krwawienie lub plamienie. Mogą wystąpić również przemijające zaburzenia cyklu miesiączkowego, jednak u większości kobiet krwawienie miesiączkowe pojawia się w ciągu 7 dni od przewidywanego terminu. Jeśli kolejna menstruacja opóźnia się o ponad 5 dni, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu wykluczenia ciąży.

Pamiętaj!

Przed użyciem preparatu zapoznaj się z treścią ulotki bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.