Aktualnie w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 20 mln Polaków. Skuteczność szczepionek jednak z biegiem czasu spada i coraz więcej osób pomimo szczepienia choruje z powodu koronawirusa. Oto, co warto wiedzieć o COVID-19 po szczepionce.

Reklama

Czy możliwe jest zachorowanie na COVID-19 pomimo przyjęcia szczepionki?

Tak. Chociaż szczepionki przeciwko COVID-19 chronią skutecznie przed ciężkim zachorowaniem i zgonem z powodu koronawirusa, to jednak osoby w pełni zaszczepione mogą się zarazić tym patogenem. Choć zdarza się to rzadko, pomimo przyjęcia szczepionki może dojść również do ciężkiego przebiegu choroby, hospitalizacji, a nawet zgonu w wyniku COVID-19. Takie przypadki, według statystyk, są jednak zdecydowanie rzadsze niż w grupie osób niezaszczepionych.

Według danych CDC osoby niezaszczepione mają 6,1 razy większe ryzyko zakażenia koronawirusem oraz 11,3 razy większe ryzyko zgonu z powodu COVID-19 niż osoby w pełni zaszczepione.

Ile osób po szczepionce zostaje zakażonych koronawirusem?

Ostatnie dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że 0,39% osób w pełni zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem. Odsetek może wzrastać z racji słabnącego poziomu odporności po szczepieniu oraz istnieniu nowych wariantów koronawirusa. Niektóre dane podają, że jedna na 100 osób zaszczepionych zostaje zakażona.

Wpływ na ryzyko zakażenia ma wiele czynników, w tym rodzaj przyjętej szczepionki (różnią się skutecznością), liczby zaszczepionych w okolicy czy stopnia narażenia na koronawirusa.

Ile zaszczepionych osób umiera z powodu COVID-19?

Według statystyk przypadki zgonów z powodu koronawirusa wśród osób w pełni zaszczepionych są bardzo rzadkie. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wśród zgonów z powodu koronawirusa 3,1% stanowią osoby zaszczepione. Biorąc pod uwagę jednak krótszy okres - ostatnich dni, resort zdrowia podaje też, że udział osób zaszczepionych w hospitalizacjach oraz zgonach w wyniku COVID-19 wynosi 20-30%. Może to oznaczać naturalny spadek odporności poszczepiennej i pojawianie się nowych mutacji wirusa.

Jak przebiega COVID-19 po szczepieniu?

Jeżeli już dojdzie do zakażenia koronawirusem po szczepionce, to przebieg choroby zazwyczaj jest łagodny lub umiarkowany. Ryzyko poważnego przebiegu wymagającego pobytu w szpitalu jest bardzo małe. Objawy COVID-19 u osób zaszczepionych są takie same jak u osób niezaszczepionych, jednak na ogół są lżejsze. Choroba może też nie dawać żadnych objawów.

Czy osoby, które przyjęły szczepionkę, mogą zarażać innych koronawirusem?

Tak. Osoby zaszczepione, u których doszło do zakażenia, mogą przenosić koronawirusa na innych. Dlatego w razie wystąpienia objawów COVID-19, powinny zgłosić się do lekarza, otrzymać skierowanie na test i pozostać w izolacji do czasu otrzymania wyników. Jeśli wynik jest pozytywny, powinny unikać kontaktu z innymi osobami.

Komu najbardziej zagraża zachorowanie z powodu COVID-19 po szczepionce?

Najbardziej narażone na zachorowanie z powodu koronawirusa pomimo przyjęcia szczepionki są osoby o obniżonej odporności – szczególnie z niektórymi chorobami przewlekłymi, leczone immunosupresyjnie, pacjenci onkologiczni oraz zakażeni HIV. Osoby z niedoborem odporności powinny co najmniej 28 dni od pełnego cyklu szczepień otrzymać dawkę uzupełniającą szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem po szczepionce?

Osoby, które są w pełni zaszczepione, nadal powinny stosować podstawowe środki profilaktyczne, jak noszenie maseczki w miejscach publicznych oraz dokładne mycie i dezynfekowanie rąk. Profilaktyka obejmuje również przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Uprawnione są do niej osoby dorosłe, które zostały w pełni zaszczepione co najmniej 6 miesięcy wcześniej.

Trzeba też pamiętać, że na poziom odporności znaczący wpływ ma styl życia. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe, brak ruchu, używki oraz chroniczny stres zwiększają ryzyko zachorowania na COVID-19 i wiele innych chorób.

Reklama

Czytaj także:

Obalamy mity: 11 fałszywych opinii o koronawirusie, w które wciąż wierzymy

Jak długo trwa COVID-19 i kiedy zarażamy?

Ból głowy objawem zakażenia koronawirusem. Jak rozpoznać, że to COVID-19?

Objawy koronawirusa dzień po dniu. Jaki jest przebieg COVID-19?