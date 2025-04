Zaszczepienie się przeciwko COVID-19 daje nowe możliwości spędzania czasu. Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ludzie powinni być uznawani za zaszczepionych ok. 2 tygodnie po przyjęciu ostatniej dawki cyklu szczepień. Tyle czasu potrzeba, aby organizm wyprodukował odpowiednią ilość przeciwciał ochronnych.

Co można robić po szczepieniu przeciwko COVID-19

W Polsce nie ma aktualnie ogólnych zaleceń dla zaszczepionych na temat funkcjonowania po przyjęciu szczepionki. Taką listę stworzyli jednak eksperci CDC. Rzeczy, które możesz ich zdaniem bezpiecznie robić po szczepieniu przeciwko COVID-19, to:

uczestniczyć w dużych spotkaniach w plenerze (koncertach, piknikach, festynach),

spotykać się w restauracjach, kawiarniach z osobami z innych gospodarstw domowych,

odwiedzać salon fryzjerski,

robić zakupy w niezatłoczonym centrum handlowym,

udać się do kina, teatru lub muzeum z innymi osobami,

uczestniczyć w zajęciach fitness w zamkniętej przestrzeni,

uczestniczyć w małych zebraniach w zamkniętej przestrzeni z różnymi osobami zaszczepionymi i niezaszczepionymi.

spędzać czas wewnątrz restauracji, baru, kawiarni.

CDC informuje, że osoby zaszczepione mogą w pełni wznowić wszystkie aktywności, które podejmowały przed pandemią, bez maseczki i dystansu społecznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymagają tego przepisy.

Niestety nadal nie wiadomo, jak długo aktualne szczepionki będą skutecznie chronić przed koronawirusem. Dlatego wielu specjalistów zaleca stosowanie środków ostrożności.

Czego nie robić po szczepieniu przeciwko COVID-19

Szczepionka przeciwko COVID-19 chroni przed ciężkim przebiegiem zakażenia koronawirusem oraz hospitalizacją z powodu choroby, ale nie chroni przed możliwością zarażania innych. Zaszczepieni mogą też zachorować z powodu koronawirusa. Dlatego osoby, które przeszły pełen cykl szczepień, mimo wszystko nie mogą pozwolić sobie na pełną swobodę i podlegają określonym obostrzeniom.

Nie możesz przebywać bez maseczki w miejscach publicznych (sklepach, środkach transportu publicznego, kinach itp.) , gdzie przebywają również osoby niezaszczepione.

, gdzie przebywają również osoby niezaszczepione. Eksperci z CDC zalecają, aby osoby zaszczepione powstrzymywały się od zbędnych podróży samolotem . Część specjalistów nie zgadza się z tymi wytycznymi, uznając podróże za stosunkowo bezpieczne z małym ryzykiem zarażenia się.

. Część specjalistów nie zgadza się z tymi wytycznymi, uznając podróże za stosunkowo bezpieczne z małym ryzykiem zarażenia się. Nie rezygnuj całkowicie ze środków ochrony osobistej w miejscach publicznych. Możesz zachorować. Nie wiadomo również, na ile szczepionki są skuteczne w przypadku najnowszych wariantów koronawirusa.

w miejscach publicznych. Możesz zachorować. Nie wiadomo również, na ile szczepionki są skuteczne w przypadku najnowszych wariantów koronawirusa. Jeśli nie przyjąłeś wszystkich dawek szczepienia, nie rezygnuj z przyjęcia kolejnej dawki szczepienia . Tylko w ten sposób preparat będzie skuteczny. Przeczytaj też: Co zrobić w razie pominięcia dawki szczepionki COVID-19

. Tylko w ten sposób preparat będzie skuteczny. Przeczytaj też: Co zrobić w razie pominięcia dawki szczepionki COVID-19 Nie należy bez ograniczeń spotykać się w restauracjach, kawiarniach czy siłowniach . Do spotkań nadal powinny podchodzić ostrożnie osoby, które są narażone na ciężki przebieg COVID-19.

. Do spotkań nadal powinny podchodzić ostrożnie osoby, które są narażone na ciężki przebieg COVID-19. Nie musisz odbywać kwarantanny po powrocie z zagranicy.

po powrocie z zagranicy. Po szczepieniu lepiej nie przesadzać z opalaniem. Włoscy lekarze zalecają dodatkowe środki ochrony. Więcej przeczytasz tutaj: Czy można się opalać po szczepieniu przeciwko COVID-19?

Źródło: Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html

