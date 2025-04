Poznaj znaczenie nazw działań ubocznych leków

Firmy farmaceutyczne zachęcają do zapoznania się z treścią ulotki informacyjnej dołączonej do leku. Dlatego zanim rozpoczniesz terapię lekiem czytasz ulotkę. Hypotonia ortostatyczna, dyspepsja oraz bradykardia…już na samą myśl o tych dolegliwościach twoje samopoczucie ulega pogorszeniu. Działania niepożądane napisane medycznym językiem przerażają cię. Zaczynasz się zastanawiać czy powinnaś przyjmować lek. Odetchnij głęboko, wiele medycznych sformułowań, które opisują skutki uboczne nie oznaczają groźnych stanów. Aby czuć się bezpiecznie zapoznaj się ze znaczeniem trudnych nazw określających skutki uboczne leków.

Hypokaliemia

Oznacza, że poziom potasu we krwi jest poniżej dolnej granicy normy. Potas to pierwiastek, który warunkuje prawidłową pracę serca. Jeśli poziom potasu jest zbyt niski może dojść do migotania komór. Jest to zaburzenie rytmu serca, które polega na nieskoordynowanej i szybkiej pracy serca. Taka sytuacja może doprowadzić do zgonu. Hypokaliemia należy do działań niepożądanych, które mogą być wywołane przez diuretyki tzn. leki moczopędne. Jeśli zazywasz leki, które mogą być przyczyną spadku poziomu potasu, jedz produkty, które go zawierają. Zalicza się do nich:

banan,

pomidor,

brzoskwinie,

morel,

porzeczki czarne,

kakao,

orzechy,

rodzynki,

ryby,

kasza gryczana,

pieczywo żytnie.

Bradykardia

Oznacza zwolnienie czynności serca. Ten skutek uboczny może być zagrożeniem dla ciebie. Ten termin możesz zauważyć na ulotce leków stosowanych w arytmii i niewydolności serca. Pamiętaj o tym by kontrolować tętno w czasie terapii lekami, które mogą wywołać bradykardię. Gdy zdarzy się tak, że twoje tętno w czasie spoczynku jest mniejsze niż 50 uderzeń na minutę, wezwij pogotowie.

Dyspepsja

Oznacza nudności, odbijania i wzdęcie brzucha. Skutki uboczne w postaci niestrawności mogą cię męczyć jeśli zażywasz leki obniżające ciśnienie lub niesterydowe leki przeciwzapalne. Aby zmniejszyć ryzyko nieprzyjemności jaką jest dyspepsja, przyjmuj lek w trakcie posiłku.

Ostuda

To brązowa plama, która pojawia się na policzkach lub czole, na skutek zmian hormonalnych. Takie plamy mogą pojawić się gdy stosujesz doustne leki antykoncepcyjne. Ostuda często zanika samoistnie po zakończeniu terapii. Czasami proces zanikania przedłuża się aż do kilku miesięcy.

Teratogenne działanie

Oznacza ryzyko uszkodzenia płodu a nawet jego śmierci. Jeśli ulotka zawiera taki skutek uboczny nigdy nie stosuj leku w okresie ciąży. Nie przyjmuj leku również wtedy gdy zaistniała możliwość poczęcia. Dopóki nie potwierdzisz braku ciąży nie stosuj leku. Termin działanie teratogenne możesz zauważyć na ulotce leków na trądzik, niektórych antybiotyków oraz leków na nadciśnienie.

Trombocytopenia

Oznacza zaburzenia w pracy wątroby. Konsekwencją takiego stanu mogą być krwawienia z organów wewnętrznych. Trombocytopenia może pojawić się u ciebie jeśli przez długi czas stosujesz niesterydowe leki przeciwzapalne. Ze względu na ryzyko trombocytopenii po leki przeciwbólowe sięgaj tylko wtedy gdy jest to konieczne.

Parestezje

Są to zaburzenia czucia w skórze. Jest to tzw. czucie opaczne. Mrowienie, kłucie, uczucie przebiegających prądów może pojawić się gdy zażywasz leki, które obniżają ciśnienie oraz cholesterol. Parestezje w takim przypadku raczej dotyczą nóg.

Hypotonia ortostatyczna

Jest to gwałtowny spadek ciśnienia podczas nagłej zmiany pozycji ciała. Jeśli przyjmujesz leki rozszerzające naczynia lub moczopędne może zrobić ci się słabo gdy np. szybko wstaniesz z krzesła. Aby temu zapobiec nie wykonuj gwałtownych ruchów. Jeśli musisz zmienić pozycję rób to powoli.

Wzrost poziomu aminotransferaz

To wyraz uszkodzenia wątroby. Aminotransferazy to enzymy, które produkuje wątroba. Należy do nich AspAT i ALAT. Wzrost aktywności enzymów wątrobowych mogą wywołać niesterydowe leki przeciwzapalne oraz antybiotyki. Jeśli stosując lek masz wzdęcia, nie masz apetytu a twój mocz jest ciemny, wykonaj badanie poziomu aminotransferaz (badanie krwi). Pamiętaj, że trzykrotny wzrost enzymów wątrobowych jest niebezpieczny dla twojego zdrowia.