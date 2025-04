Spis treści:

Hydroksyzyna jest często stosowanym lekiem należącym do grupy antyhistaminików I generacji, sprzedawanym na receptę. Działa:

Hydroksyzyna może być podawana w różnych postaciach: doustnej (syrop, tabletki) oraz w iniekcjach.

Działanie hydroksyzyny polega na hamowaniu funkcji ośrodków w warstwie podkorowej mózgu. Lek wiąże się z receptorami histaminowymi H1, blokując działanie produkowanej przez organizm histaminy, czyli mediatora stanu zapalnego, odpowiadającego za objawy alergiczne.

Hydroksyzyna działa szybko – rezultaty jej przyjęcia są odczuwalne już po 15-30 minutach. Jej działanie uspokajające trwa około 12 godzin, a łagodzące w przypadku świądu skóry – nawet dobę.

Lekarz może przepisać hydroksyzynę w przypadku:

Co ciekawe, hydroksyzyna znajduje też zastosowanie w przypadku choroby lokomocyjnej, a także w zwalczaniu objawów odstawienia alkoholu.

grafika: Paulina Ciok

Hydroksyzynę należy stosować w możliwie jak najkrótszym czasie i jak najmniejszej skutecznej dawce. Dawkowanie ustalane jest indywidualnie. Maksymalna dawka dobowa hydroksyzyny dla osoby ważącej powyżej 40 kg to 100 mg, a dla osoby poniżej tej wagi – 2 mg/kg masy ciała na dobę.

Dawkowanie hydroksyzyny wygląda następująco (trzeba pamiętać, że konkretne zalecenia przepisuje lekarz):

Nie należy przyjmować więcej hydroksyzyny, niż zalecił lekarz – wówczas może zaszkodzić. U starszych osób powinno się na początku zastosować połowę dawki (przy maksymalnej dawce dobowej 50 mg)

Jak każda substancja lecznicza, także hydroksyzyna może powodować działanie niepożądane. Pacjenci, którzy z niej korzystają, najczęściej skarżą się na senność oraz bóle głowy, a także wysuszenie błon śluzowych (suchość w ustach). Mogą się też zdarzyć przypadki, że osoba taka czuje się zmęczona, osłabiona i znużona.

Do nieco rzadszych objawów zaliczamy: nudności, gorączkę, zawroty głowy, a także drgawki, stan pobudzenia i splątania, a jeszcze rzadziej – tachykardię, dezorientację, omamy, reakcje alergiczne, zaburzenia widzenia oraz zapalenie skóry.

Po podaniu domięśniowo hydroksyzyny mogą wystąpić takie skutki uboczne, jak miejscowo występujący rumień, ropień, podrażnienie, stwardnienie tkanki podskórnej.

Według badań amerykańskiego badania nadużywania leków na receptę, leki z hydroksyzyną są nadużywane. Objawy przedawkowania hydroksyzyny obejmują:

Według analizy National Institute on Drug Abuse najbardziej narażone na nadużywanie i przedawkowanie hydroksyzyny są osoby w wieku 18-29 lat, przejawiające agresywne zachowania w dzieciństwie i eksperymentujące z narkotykami.

Hydroksyzyna nie jest substancją uzależniającą, ale z powodu swojego uspokajającego i przeciwlękowego działania niektórzy mogą jej nadużywać. Producent hydroksyzyny nie określa, jak długo można przyjmować lek, jednak zaleca, żeby stosowanie trwało możliwie krótko. Długość leczenia zależy od indywidualnej oceny lekarza.

Przeciwwskazaniem do jej stosowania są m.in. ciąża i karmienie piersią, a także niektóre stany i choroby, np. jaskra, porfirie, zaburzenia w odpływie moczu z pęcherza, osłabiona perystaltyka przewodu pokarmowego i przerost prostaty.

Z racji tego, że hydroksyzyna wywołuje senność, nie powinni jej używać kierowcy i osoby obsługujące maszyny. Środka tego nie powinno się ponadto łączyć z alkoholem i środkami odurzającymi.

Dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz przestrzega, że hydroksyzyna może wchodzić w interakcje z innymi lekami, m.in. z:

Hydroksyzyny nie wolno stosować z alkoholem, ponieważ może on nasilać skutki uboczne hydroksyzyny: zawroty głowy, zaburzenia pracy serca, nadmierne uspokojenie, senność czy problemy z koncentracją.

Hydroksyzyny nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią. W badaniach obserwowano, że przyjmowanie leku przez matkę krótko przed porodem lub w czasie porodu powodowało komplikacje u noworodków: niedotlenienie, drgawki, niedociśnienie tętnicze, zatrzymanie moczu oraz obniżenie aktywności mózgu.

Chociaż hydroksyzyna jest stosowana w przypadku wymiotów, to nie należy jej przyjmować w celu łagodzenia nudności i wymiotów w ciąży. Jeśli chodzi o stosowanie hydroksyzyny w czasie karmienia piersią, to z badań wynika, że małe dawki nie wpływają na dziecko, jednak preferowane są inne leki (szczególnie podczas karmienia wcześniaka lub noworodka).

Wiadomo też, że hydroksyzyna przenika do mleka kobiecego i w większych ilościach przyjętych przez matkę oddziałuje na dziecko. Może powodować ciężkie działanie niepożądane.

Hydroksyzyna może być podawana dzieciom powyżej 12. miesiąca życia. Wskazania do stosowania to najczęściej leczenie świądu (np. przy AZS), niepokoju, lęku, ADHD. Hydroksyzyny nie można podawać dzieciom bez konsultacji lekarskiej.

Warto wspomnieć o badaniu kierowanym przez prof. Hansa J. Gobera z University of British Columbia, w którym oceniano wpływ podawania hydroksyzyny dzieciom poniżej 5. roku życia na psychikę i motorykę. Badacze dowiedli, że wielokrotne stosowanie leku u dzieci w wieku przedszkolnym wiązało się z większym ryzykiem lęku, zaburzeń zachowania i tików nerwowych w późniejszych latach.

Cena hydroksyzyny zależy od konkretnego leku – ta substancja czynna występuje bowiem w różnych preparatach, np. Atarax, Hydroxyzinum Alvogen, Hydroxyzine Orion czy Hydroxyzinum VP, które możemy kupić w różnych wersjach w zależności od ilości zawartej hydroksyzyny, a także od jej formy (syrop lub tabletki) oraz ilości tabletek. Cena hydroksyzyny waha się zazwyczaj od 6 do około 25 zł.