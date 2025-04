Romantyczna kolacja, nastrojowa muzyka, na talerzu afrodyzjaki. Nie ma co ukrywać – to tylko wstęp do "deseru", którego... nie będzie. Jeśli i Ty znów jesteś na "seksualnej diecie" i bynajmniej nie z własnej woli, zastanów się, dlaczego Twoje libido przeminęło jak zeszłoroczny śnieg.

Reklama