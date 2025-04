Revitax szampon przeciwłupieżowy, stymulujący porost włosów pozytywnie wpływa na cebulki włosów i dociera bezpośrednio do mieszków włosowych, skutecznie wydłużając naturalną fazę ich wzrostu. Badania naukowe dowodzą, że działanie kofeiny w mieszku włosa stwierdza się nawet do 24 godz. po zastosowaniu. Już po ok. 2 min. mycia preparat oddziałuje na skórę głowy, a przede wszystkim na torebki włosowe. Kofeina zapobiega negatywnemu wpływowi hormonu sterydowego DHT na cebulki włosów, a przez to również umożliwia lepszy porost włosów.

Regularne stosowanie szamponu Revitax trwale pobudza cebulki włosów, umożliwiając silniejszy wzrost włosów, wzmacniając je zarazem i dając im większą objętość. Szampon Revitax zawiera witaminę B3 oraz pantenol, sprawiając, że Twoje włosy będą miękkie i łatwe w czesaniu.

Reklama

Szampon Revitax zwalcza również przyczynę powstawania łupieżu i osłabia wzrost drożdżaków odpowiedzialnych za powstawanie łupieżu. Szampon dzięki swojemu oczyszczającemu i pielęgnacyjnemu działaniu umożliwia pozbycie się już istniejącego łupieżu. Łagodzi podrażnioną, swędzącą, zaczerwienioną skórę głowy, zmniejsza przetłuszczanie się włosów. Działa regenerująco i wzmacniająco.

Reklama

Główne składniki szamponu Revitax to:

Kofeina - wydłuża fazę wzrostu włosa, zwiększa ukrwienie w naczyniach krwionośnych; wzmacnia cebulki włosów i skutecznie stymuluje porost włosów;

Biotyna - wspiera syntezę keratyny, w naturalny sposób wpływa na zawartość tłuszczu w skórze i reguluje pracę gruczołów łojowych;

Oktan witaminy E - jest przeciwutleniaczem, chroni przed zanikaniem keratyny;

D-Pantenol - zwiększa elastyczność i gęstość włosów; utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry, działa przeciwzapalnie i łagodząco;

Witamina E - wspiera ukrwienie, wzmacnia cebulki włosów, chroni przed utratą wilgotności; zmiękcza włosy oraz skórę głowy, pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia;



Szampon na porost włosów Revitax o poj. 250 ml kosztuje ok. 17 zł.