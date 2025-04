Twoje włosy i skóra nie lubią lata

Latem włosy i skóra są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych takich jak słońce, słona lub chlorowana woda, wiatr lub nawet piasek.



Słoneczne lato to pora urlopów, wyjazdów i wylegiwania się na słońcu. Czy jest ktoś, kto nie lubi tego okresu związanego ze słodkim lenistwem i relaksem w promieniach słonecznych? Przecież cały rok czekamy na zasłużony urlop, który często spędzamy nad morzem wygrzewając się na plaży. Korzystając z upalnej aury i gorących promieni słońca należy pamiętać, że nie tylko skóra, ale także włosy wymagają specjalnej pielęgnacji i ochrony. To właśnie latem włosy są szczególnie narażone na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych takich jak słońce, słona lub chlorowana woda, wiatr lub nawet piasek. Włosy wystawiona na długie oddziaływanie promieni słonecznych szybko się przesuszają, tracą połysk i witalność. Natomiast słona, morska woda oraz ta chlorowana, obecna w basenach sprawia, że włosy stają się kruche i łamliwe, mniej elastyczne a naturalna struktura zdrowego włosa ulega zniszczeniu. Warto zaopatrzyć się w kosmetyki z filtrami, które pielęgnują włosy od zewnątrz jednak należy pamiętać, że podstawą pielęgnacji i to nie tylko latem, są preparaty doustne, które dbają i wzmacniają włosy od wewnątrz np. Venisea - Vitana dzięki odpowiednio dobranym składnikom zadba i wzmocni nie tylko włosy ale także skórę i paznokcie.