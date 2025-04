Spis treści:

Jednym z pierwszych objawów białaczki jest zmęczenie (męczliwość), którą jednocześnie łatwo skojarzyć z innymi możliwymi przyczynami, jak stres, obniżenie nastroju lub zła dieta.

Główne objawy białaczki to:

U chorego może wystąpić tylko część objawów. Szczególnie charakterystyczne są następujące symptomy białaczki: wzmożone chudnięcie (10% masy ciała w pół roku), zmęczenie, gorączka, częste infekcje, nadmierna potliwość w nocy, uczucie pełności w brzuchu.

Białaczka (leukemia) to choroba nowotworowa narządów krwiotwórczych, którą charakteryzują ilościowe i jakościowe zmiany leukocytów w szpiku, krwi i narządach wewnętrznych. Podczas choroby dochodzi do nadmiaru niedojrzałych i młodszych krwinek białych we krwi. Białaczka nieco częściej dotyka mężczyzn niż kobiet.

Można ją podzielić na cztery główne rodzaje:

ostra białaczka szpikowa (AML),

przewlekła białaczka szpikowa (CML),

ostra białaczka limfoblastyczna (ALL),

przewlekła białaczka limfocytowa (CLL).

Niestety nie są znane przyczyny rozwoju białaczek. Podejrzewa się czynnik genetyczny, przebyte infekcje wirusowe, narażenie na chemikalia oraz zaburzenia układu odpornościowego.

Każda z białaczek charakteryzuje się innym przebiegiem i rokowaniem. Mogą różnić się także objawami, jednak niektóre z nich są wspólne i powinny skłonić nas do wykonania badań.

Jeśli pojawiły się symptomy wskazujące na białaczkę, należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje nas na odpowiednie badania. Będą to przede wszystkim:

badanie podmiotowe (wywiad lekarski) i badanie przedmiotowe (inaczej fizykalne, np. badanie węzłów chłonnych, oglądanie skóry, gardła, dotykanie brzucha itd.)

morfologia krwi z rozmazem.

Następnie wykonuje się:

RTG klatki piersiowej,

USG jamy brzusznej,

biopsję szpiku kostnego,

specjalistyczne badania cytogenetyczne i molekularne,

u kobiet: test ciążowy (od jego wyniku zależy dalsze leczenie).

