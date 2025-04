Wczesne objawy przewlekłej białaczki limfatycznej

Przewlekła białaczka limfatyczna jest chorobą częściej stwierdzaną u mężczyzn po 60. roku życia. Ma łagodniejszy przebieg od innych białaczek, a jej objawy początkowo są mało specyficzne i narastają stopniowo. Gdy białaczka zostanie w porę wykryta i odpowiednio leczona – istnieją duże szanse na dłuższe przeżycie.

Reklama

Niestety, wczesne objawy sygnalizujące, że z organizmem dzieje się coś nie tak, często są niespecyficzne, a przez to bagatelizowane i lekceważone, zwłaszcza przez mężczyzn. Zwykle do lekarza udają się dopiero wtedy, gdy jest już późno, a choroba doprowadziła do groźnych powikłań.

Pierwsze objawy przewlekłej białaczki limfatycznej

Przez okres kilku lat choroba może nie dawać o sobie żadnych oznak. Jest zwyczajnie „uśpiona”. Następnie obserwowane są następujące dolegliwości:

szybsze meczenie się

przewlekłe zmęczenie

duszność podczas i po wysiłku fizycznym

zmniejszenie apetytu

spadek masy ciała

częste infekcje skóry, układu oddechowego, moczowego i inne

nocne napady potliwości

zwiększenie temperatury ciała.

Choroba zwykle rozpoznawana jest przypadkowo, gdy wykonywane są badania okresowe (lub też z innego powodu). Badaniem, które niejednokrotnie ratuje życie, jest podstawowa morfologia krwi. Uwagę lekarza zwraca wysoki poziom leukocytów i limfocytów. Należy wiedzieć, że są to komórki odpornościowe. Gdy jest ich za dużo, wówczas gromadzą się w węzłach chłonnych, co obserwujemy jako kolejne objawy, czyli powiększenie węzłów chłonnych. W badaniach laboratoryjnych można też dostrzec niewielkie spadki lub prawidłowy poziom czerwonych krwinek i płytek krwi odpowiedzialnych za prawidłowe krzepnięcie.

W dalszej diagnostyce wykonywane są badania szpiku kostnego, poziomu immunoglobulin białaczkowych (które powodują spadek odporności) oraz badania cytogenetyczne.

Należy wiedzieć, że na przewlekłą białaczkę limfatyczną narażone są osoby, które długotrwale były eksponowane na różnego typu promieniowanie oraz benzen (rozpuszczalniki, produkcja tworzyw sztucznych).

Reklama

Wczesne leczenie daje ogromne szanse na kilkunastoletnie przeżycie. Czasem zalecana jest tylko regularna obserwacja parametrów krwi. Zlekceważenie objawów może skutkować poważnymi powikłaniami, od ciężkich infekcji płuc, po skazę krwotoczną, niewydolność krążeniowo- oddechową, nerek i w rezultacie śmierć.